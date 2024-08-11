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Taha Akgül, Paris’te Güreş Kariyerine Veda Etti

Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalya ile aktif güreş kariyerini sonlandırdı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 11:06
Taha Akgül, Paris’te Güreş Kariyerine Veda Etti

Taha Akgül, Sporun Efsanesi Olmayı Başardı

Türk güreşinin simgelerinden biri olarak bilinen Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalya ile sporculuk kariyerine noktayı koydu. 33 yaşındaki güreşçi, müsabakanın sonunda minderde ayakkabılarını çıkararak 21 yıllık aktif kariyerini selamladı.

Kariyerine Nasıl Başladı?

22 Kasım 1990 tarihinde doğan Taha, 12 yaşında babası sayesinde Sivas'ta güreşe adım attı. İlerleyen yıllarda miniklerde ve yıldızlarda başarılı olamayıp bir süre ara verse de, yeniden geri dönmesi onu dünya sahnesinde zirveye taşıdı.

Başarılar Dolu Bir Kariyer

Taha Akgül, güreş kariyeri boyunca 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde etti. Üst üste kazandığı 22 madalya ile kendisini unutulmaz sporcular arasına yazdırdı.

Olimpiyatlarda Kazandığı Madalyalar

Taha, olimpiyatlarda 1 altın ve 2 bronz madalya ile Türkiye'yi gururlandırdı. 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandırmasının yanı sıra, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz aldı. Son olarak, Paris 2024'te de üçüncülük elde etti.

Ödüller ve Seçimler

2022 yılında dünya güreşinin en iyi sporcusu seçilen Taha, dünya şampiyonalarında toplamda 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyaya sahiptir. Avrupa şampiyonalarında ise tüm madalyalarını altın olarak kazanarak, bu alanda da en fazla başarıya imza atmıştır.

Eğitim Hayatı

Taha Akgül, spor hayatının yanında eğitimine de önem vererek beden eğitimi ve spor ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Sonuç olarak, Taha Akgül, yalnızca bir sporcu değil, Türk sporunun efsanelerinden biri olarak tarihe geçti. Onun başarıları, gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek.

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