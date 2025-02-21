Taha Akgül ve Ali Reza Dabir'den Ortak Güreş Çalışmaları

Taha Akgül, İran Güreş Federasyonu Başkanı ile Bir Araya Geldi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, İran Güreş Federasyonu Başkanı Ali Reza Dabir ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Akgül, İran'da düzenlenen Dünya Kulüpler Kupası Turnuvası sırasında Dabir'i ziyaret ederek kendisiyle yakın iş birliği fırsatlarını değerlendirildi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Akgül'ün İran Güreş Federasyonu'nun yeni kamp tesisleri ve idari binalarını incelediği belirtiliyor. Ayrıca, iki başkanın, iki ülkenin güreşinin uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesi amacıyla ortak çalışmalar yapma konusunda anlaştıkları ifade edildi.

Görüşmeler sonucunda, Türkiye ve İran arasında ortak kamp düzenlemesi ve iş birliği protokolü imzalanması konularında mutabık kalındığı bildirildi. Bu anlaşmalar, güreş sporunun her iki ülkede de gelişimine büyük katkı sağlayacak.