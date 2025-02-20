Tahkim Kurulu, Burak Yılmaz'ın Cezasını 1 Maça İndirdi

TFF Tahkim Kurulu, Burak Yılmaz'ın 2 maç ücreti olan men cezasını 1 maça düşürdü. Cezası indirilince Onvo Antalyaspor maçında takımının başında yer alabilir.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 23:07
Tahkim Kurulu, Burak Yılmaz'ın Cezasını 1 Maça İndirdi

Tahkim Kurulu'ndan Burak Yılmaz'a İndirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın 2 maçlık men cezasında önemli bir indirim gerçekleştirdi. TFF'nin yaptığı açıklamayla birlikte, genç antrenöre ihraç öncesi ve sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle verilen ceza 1 maça düşürüldü.

Yılmaz'ın cezası, tam olarak 117 bin lira olan para cezası da 58 bin 500 liraya indirildi. Böylelikle, Burak Yılmaz, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Onvo Antalyaspor maçında takımının başında yer alabilecek.

Konyaspor'a Cezalar Devam Ediyor

Öte yandan, Konyaspor Kulübü'ne yönelik futbol ve kurum itibarını zedeleyici açıklamalar sebebiyle verilen 1 milyon lira para cezası da onandı. Aynı nedenle, kulüp başkanı Ömer Korkmaz'a 23 gün hak mahrumiyeti cezası uygulandı.

Ayrıca, TÜMOSAN Konyasporlu futbolcu Emmanuel Boateng'e, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü dolayısıyla verilen 2 maç men cezası da 1 maça indirildi. Boateng, cezasını Reeder Samsunspor karşısında çektiği için, ligde oynanacak Net Global Sivasspor mücadelesinde forma giyebilecek.

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