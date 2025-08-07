Tahsin Tam, Çorum FK ile İkinci Şampiyonluğa Odaklandı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nın teknik direktörü Tahsin Tam, takımını ikinci kez şampiyon yaparak bir üst lige çıkarmayı hedefliyor. Takım, Bolu ve Sakarya'da düzenlenen hazırlık kamplarını tamamladıktan sonra, ligin ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler ile oynanacak maçın hazırlıklarını Çorum Şehir Stadı'ndaki antrenmanla sürdürdü.
Tahsin Tam'dan İddialı Açıklamalar
İkinci kez göreve gelen Teknik Direktör Takım, idmanda oyuncularıyla birlikte koordinasyon, sürat ve taktik çalışmalara yoğunlaştı. Tam, yaptığı açıklamada, kulüpten hiç ayrılmamış gibi hissettiğini ve tekrar şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti. "Birlikte mücadele etmeye hazırız. Bu konuda öz güvenimiz fazlasıyla var. Oyuncu grubuyla hep beraber kenetlenmiş vaziyetteyiz," Tam, kulübün organizasyon için yaptığı fedakarlıkları vurgulayarak, "Bize düşen çok çalışmak ve taraftarımızı mutlu edecek bir performans ortaya koymak," Kaptan Ferhat Yazgan, bu sezon şampiyon olmayı hedeflediklerini belirterek, "Bütün hazırlıklarımızı şampiyonluk hesabıyla yaptık," Yeni santrfor Emeka Eze, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Sezon boyunca sakatlanmadan gitmek istiyorum, ama takım arkadaşlarıma gol katkısı da sağlamak istiyorum,"
Hedef Sadece Şampiyonluk
Takımın Hedefi: Şampiyonluk
Emeka Eze'den Şampiyonluk Vurgusu
Çorum FK'nın iddialı kadrosu ve güçlü hedefleri ile yeni sezona umutla baktığı görülüyor. Takımın, taraftarların desteği ile başarıyı yakalayacağına olan inanç ise oldukça yüksek.
