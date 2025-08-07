Tahsin Tam, Çorum FK ile İkinci Şampiyonluğa Odaklandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nın teknik direktörü Tahsin Tam, takımını ikinci kez şampiyon yaparak bir üst lige çıkarmayı hedefliyor. Takım, Bolu ve Sakarya'da düzenlenen hazırlık kamplarını tamamladıktan sonra, ligin ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler ile oynanacak maçın hazırlıklarını Çorum Şehir Stadı'ndaki antrenmanla sürdürdü.

Tahsin Tam'dan İddialı Açıklamalar