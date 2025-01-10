Talat Ünlü, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:15
Talat Ünlü, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Talat Ünlü, Yılın Kareleri Oylamasında

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, spor ve basın dünyasını bir araya getirerek önemli anların öne çıktığı bir platform sunuyor.

Oylamanın Önemi

Oylama, basının yıl boyunca çektiği en çarpıcı fotoğrafları değerlendirerek, spor camiasındaki başarıları ve anları belgelemek amacıyla düzenleniyor. Katılımcıların destek verdiği bu etkinlik, aynı zamanda sporun yaygınlaşmasına ve tanıtımına önemli bir katkı sağlıyor.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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