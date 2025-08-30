Taner Atik, Al Ain Voleybol Kulübü ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Taner Atik, Al Ain Voleybol Kulübü ile anlaştı

Yeni görev ve açıklamalar

Türk başantrenör Taner Atik, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Al Ain Voleybol Kulübü ile anlaşma sağladı.

Al Ain Kulübü ile 1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli başantrenör Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle anlaştığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu belirten Taner Atik, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Atik, son olarak Kuveyt Spor Kulübü ile Federasyon Kupası, Süper Kupa ve Kuveyt Voleybol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.

