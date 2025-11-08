Taner Taşkın: 'Sivasspor İsim Değeriyle 3-2 Kazandı'

Trendyol 1. Lig 13. haftasında Manisa FK 3-2 mağlup oldu

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Özbelsan Sivasspor deplasmanında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Sivasspor bugün galip geldiyse isminin büyüklüğüyle galip geldi, oyun oynayarak galip gelmedi" diyen Taşkın, takımının sahada iyi mücadele ettiğini ancak oyun anlamında mağlubiyeti hak etmediklerini ifade etti.

Taşkın, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Bizim söylediklerimiz havada kalıyor. Biz mağlubiyeti hak eden oyun oynamadık. Çocuklar iyi mücadele ettiler. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar."

Hakem kararlarına da tepki gösteren teknik direktör, verilen penaltının ağır olduğunu vurguladı: "Verilen penaltı ağır bir penaltıydı. Böyle bir penaltı olmaz."

Maçın genel değerlendirmesinde Taşkın, rakibin üç atak yapıp üç gol bulduğunu, kendi takımının da üç gol attığını ancak bir golün verilmediğini belirtti: "Rakibimiz 3 kez kalemize geldi, 3'ü de gol oldu. Biz de 3 kez gol attık ama birisi verilmedi. Biz bu deplasmanda puan alacağımızdan emindik."

