Tavas’ta Milli Maç Heyecanı: Dünya Kupası Elemeleri Dev Ekranlarda

Tavas Belediyesi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan (15 Kasım) ve İspanya (18 Kasım) maçlarını dev ekranlardan yayımlayacak.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 11:03
Denizli’nin Tavas Belediyesi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçlarını dev ekranlardan yayımlayacak.

Maç Yayın Noktaları ve Tarihler

Ay-yıldız takımın Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar, Tavas Belediyesi tarafından kurulan dev ekranlar aracılığıyla halka açık alanlarda gösterilecek. 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan ve 18 Kasım Salı günü İspanya maçları canlı olarak yayınlanacak.

Yayınlar Tavas Kültür Merkezi Düğün Salonu, Makbare Parkı Emekli Kıraathanesi ve Havuz Kafeye kurulacak dev ekranlardan izlenebilecek.

Başkan Kadir Tatık'tan Davet

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "A Millî Futbol Takımımız Kasım ayında sahaya çıkıyor. Bu büyük heyecanı Tavas’ta hep birlikte yaşamak için herkesi Tavas Kültür Merkezi Düğün Salonu, Makbare Parkı Emekli Kıraathanesi ve Havuz Kafeye bekliyoruz" dedi.

