Tayvan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Badminton Çift Erkekler Kategorisinde Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Badminton Finali

2024 Paris Olimpiyatları badminton çift erkekler müsabakalarında altın madalya Tayvan'a gitti. Finaller, La Chapelle Arenası'nda gerçekleşti.

Tayvan'ın Başarısı

Final karşılaşmasında Chi-Lin Wang ve Yang Lee ikilisi, Çin'in Chang Wang ve Wei Keng Liang takımını zorlu bir mücadele sonucunda 21-17, 18-21 ve 21-19 setlerle 2-1 mağlup ederek altın madalyayı kazandı.

Bronz Madalya İse Malezya'nın

Bronz madalya mücadelesinde ise Malezya temsilcileri Wooi Yik Soh ve Aaron Chia, Danimarka'nın Anders Skaarup Rasmussen ve Kim Astrup ikilisini 16-21, 22-20 ve 21-19'luk setler ile 2-1 mağlup etti.