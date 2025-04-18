TBF Başkanı Suat Hekimoğlu'ndan Ali Koç'a Ziyaret

TBF Başkanı Hekimoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Ziyaret

Türkiye Boks Federasyonu (TBF) Başkanı Suat Hekimoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ziyarette bulundu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TBF Yönetim Kurulu Asbaşkanı Özgür Güzey'in de katıldığı bu anlamlı buluşmada, Hekimoğlu, Koç'a Türk boksuna ve amatör sporlara sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin Boks Branşına Katkıları

Hekimoğlu, milli takıma birçok sporcu kazandıran Fenerbahçe Kulübü'nün Türk boksu açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, "Başkan Ali Koç'a misafirperverliği için teşekkür ederiz. Türk boksu için çok verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Kulüplerimize olan ziyaretlerimiz devam edecek. Türk boksu için tüm kulüplerimizin görüşleri bizim için çok değerli," ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Hekimoğlu, Fenerbahçe Kulübü'nün boks başta olmak üzere birçok amatör branşta Türk sporuna sağladığı büyük katkıların önemine dikkat çekti.

Plaket Takdimi

Görüşmenin sonunda Başkan Hekimoğlu, Ali Koç'a bir plaket takdim ederek bu özel buluşmayı taçlandırdı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da ziyareti için Hekimoğlu'na teşekkür ederek, Türk boksuna olan desteklerinin süreceğini aktardı.

Türkiye Boks Federasyonu (TBF) Başkanı Suat Hekimoğlu (solda), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a (sağda) ziyarette bulundu.