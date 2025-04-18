DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.207.186,47 0%

TBF Başkanı Suat Hekimoğlu'ndan Ali Koç'a Ziyaret

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret ederek Türk boksuna destekleri için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 20:51
TBF Başkanı Suat Hekimoğlu'ndan Ali Koç'a Ziyaret

TBF Başkanı Hekimoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Ziyaret

Türkiye Boks Federasyonu (TBF) Başkanı Suat Hekimoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ziyarette bulundu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TBF Yönetim Kurulu Asbaşkanı Özgür Güzey'in de katıldığı bu anlamlı buluşmada, Hekimoğlu, Koç'a Türk boksuna ve amatör sporlara sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin Boks Branşına Katkıları

Hekimoğlu, milli takıma birçok sporcu kazandıran Fenerbahçe Kulübü'nün Türk boksu açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, "Başkan Ali Koç'a misafirperverliği için teşekkür ederiz. Türk boksu için çok verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Kulüplerimize olan ziyaretlerimiz devam edecek. Türk boksu için tüm kulüplerimizin görüşleri bizim için çok değerli," ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Hekimoğlu, Fenerbahçe Kulübü'nün boks başta olmak üzere birçok amatör branşta Türk sporuna sağladığı büyük katkıların önemine dikkat çekti.

Plaket Takdimi

Görüşmenin sonunda Başkan Hekimoğlu, Ali Koç'a bir plaket takdim ederek bu özel buluşmayı taçlandırdı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da ziyareti için Hekimoğlu'na teşekkür ederek, Türk boksuna olan desteklerinin süreceğini aktardı.

Türkiye Boks Federasyonu (TBF) Başkanı Suat Hekimoğlu (solda), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a...

Türkiye Boks Federasyonu (TBF) Başkanı Suat Hekimoğlu (solda), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a (sağda) ziyarette bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MKE Ankaragücü'nde Mesut Bakkal Görevinden Ayrılma Aşamasında
2
Fenerbahçe, Zalgiris'i Konuk Ediyor: Jasikevicius'tan Kritik Açıklamalar
3
MIYC Trio Cup Yat Yarışları, Marmaris'te Heyecanla Tamamlandı
4
TBF Başkanı Suat Hekimoğlu'ndan Ali Koç'a Ziyaret
5
Teksüt Bandırmaspor - Kocaelispor Maçında 2-2 Beraberlik
6
Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Zafere Uzandı
7
MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları Kocaeli'de Tamamlandı

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu