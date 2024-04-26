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TBF’den açıklama: "Ergin Ataman’a yapılan tehdidi kınıyoruz"

Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Takım ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman’ın yaşadığı tehdit olayıyla ilgili destek mesajı paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 16:25
TBF’den açıklama: "Ergin Ataman’a yapılan tehdidi kınıyoruz"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Erkek Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman’a yönelik yapılan tehdidi kınadıklarını açıkladı. TBF, “Ülkemizi yurt dışında temsil etmekte olan hocamıza destek veriyor ve başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin”

EuroLeague Play-Off’ta oynanan ikinci maç sonrasında, Maccabi Tel-Aviv heyetinden bir kişi Panathinaikos soyunma odasına gelip Ergin Ataman ile bir tartışma yaşamıştı. Ataman, bu kişinin kendisini tehdit ettiğini söylemişti.

Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv’i 95-79'luk bir skorla mağlup ettikten sonra, Maccabi Tel-Aviv heyetinden bir kişinin kendisini, “Sen İsrail’de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin” sözleri ile tehdit ettiğini dile getirmişti. Ataman ise şahsa cevap olarak, “Ben Ergin Ataman’ım, Panathinaikos ve Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Bana kimse hiçbir şey yapamaz” ifadelerini kullanmıştı.

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