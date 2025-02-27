TBF Disiplin Kurulu Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko'ya Para Cezası Kestik

TBF, Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka'ya çirkin tezahüratlar nedeniyle para cezası verdi.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 20:27
TBF Disiplin Kurulu Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko'ya Para Cezası Kestik

TBF Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Cezalar

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko kulüplerine para cezası uyguladı. TBF tarafından yapılan resmi açıklamada, Fenerbahçe Beko'nun, ING Türkiye Kupası finalinde, seyircilerin bu sezon ikinci kez "çirkin ve kötü tezahüratlar" yapması nedeniyle 120 bin lira para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Beşiktaş Fibabanka'ya Cezası

Ayrıca, aynı karşılaşmada Beşiktaş Fibabanka taraftarlarının çirkin tezahürat yapmasının bu sezon ilk kez gerçekleşmesi dolayısıyla, siyah-beyazlı kulübe de 60 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

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