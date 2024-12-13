TBF Disiplin Kurulu Fenerbahçe Opet ve TED Ankara Kolejliler'e Cezalar Kesti

TBF Disiplin Kurulu'ndan Cezalar

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Opet ve TED Ankara Kolejliler'e önemli para cezaları uyguladı. Federasyondan yapılan açıklamada, ÇBK Mersin ile oynanan kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasında meydana gelen çeşitli ihlaller nedeniyle Fenerbahçe Opet'e 37 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi.

TED Ankara Kolejliler'e Ceza

Ayrıca, TBF Disiplin Kurulu, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden TED Ankara Kolejliler'e 20 bin lira para cezası kestiklerini de duyurdu.

Bu cezaların, ligde disiplinin sağlanması amacıyla alındığı belirtilirken, TBF'nin disiplin uygulamaları sıkı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.