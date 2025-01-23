TBF Disiplin Kurulu'ndan Galatasaray ve Beşiktaş'a Cezalar

TBF Disiplin Kurulu'ndan Cezalar

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerine para cezası uyguladı. TBF tarafından yapılan açıklamaya göre, meydana gelen olaylar sürecinde Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Galatasaray-Fenerbahçe Beko derbisindeki seyirci olayları ve çirkin tezahüratlar nedeniyle toplamda 410 bin lira para cezası aldı.

Beşiktaş'a Sportmenliğe Aykırı Açıklama Cezası

İşte Beşiktaş'a uygulanacak ceza da sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 140 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca, Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can'a da Beşiktaş Fibabanka ile oynanan lig maçında sportmenliğe aykırı hareketler ve kişilik haklarına saldırı ihlallerinden dolayı 140 bin lira ceza verildiği bildirildi.