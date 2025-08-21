DOLAR
TBF ile Tavuk Dünyası Anlaşması 3 Yıl Daha Uzatıldı

TBF ile Tavuk Dünyası sponsorluk anlaşmasını 3 yıl daha uzattı; Tavuk Dünyası milli takımların resmi beslenme sponsoru olmaya devam edecek.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:26
Tavuk Dünyası, milli takımların resmi beslenme sponsoru olmaya devam edecek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile yeme-içme markası Tavuk Dünyası arasındaki sponsorluk anlaşması uzatıldı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, uzatılan anlaşma ile Tavuk Dünyası 3 yıl daha milli takımların resmi beslenme sponsoru olacak.

Söz konusu uzatma kararıyla ilgili düşüncelerini aktaran TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Tavuk Dünyası ile geçtiğimiz iki yılda güçlü bir iş birliği gerçekleştirdik. Bu iş birliğinin devam edecek olması hepimiz için mutluluk kaynağı. Tavuk Dünyası'na bu anlamlı desteği için teşekkür ediyor, yeni dönemin Türk basketboluna hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tavuk Dünyası Üst Yöneticisi Volkan Mumcu ise sponsorlukla spora ve sporcuya katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Tavuk Dünyası olarak dengeli ve doyurucu tabaklarımızla sporla ilgilenen herkesin yanında olmayı bir görev kabul ediyoruz. 'İyi takım, iyi yemek' söylemimizle çıktığımız bu yolda, milli takımlarımıza üç yıl daha destek verecek olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

