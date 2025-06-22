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TBMM Kupası'nda Richard Grom, ‘Siec Bachelor’ ile Zirveye Çıktı

TBMM Kupası'nı Richard Grom, 'Siec Bachelor' ile kazandı. Yarışmalar, Ankara'da düzenlendi ve ödüller sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 19:35
TBMM Kupası'nda Richard Grom, ‘Siec Bachelor’ ile Zirveye Çıktı

TBMM Kupası Sahibini Buldu

Binicilikte heyecan dolu anların yaşandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kupası, Ankara'da düzenlenen engel atlama yarışmalarıyla gerçekleştirildi.

Birincilik Richard Grom'un

145 santimetre engel atlama yarışmasında Richard Grom, ‘Siec Bachelor’ isimli atıyla birinciliği elde etti. Bu başarı, Grom'un binicilik kariyerinde önemli bir yer tutuyor.

Dereceye Girenler

Yarışmanın ikincisi ise Osman Şen oldu. Şen, ‘Libas Captain Van Overis Z’ isimli atıyla ikinci sırayı kazanarak dikkat çekti. Kaan Kızılkaplan ise ‘Charmeur’ isimli atıyla yarışmayı üçüncü sırada tamamladı.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası

Organizasyon kapsamında koşulan Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı ise Barkın Aydın, 'Aurore Du Noyer' isimli atıyla kazandı.

Ödüller Takdim Edildi

Yarışmaların ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edilerek, kazananların başarıları kutlandı.

Binicilikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kupası'nı, "Siec Bachelor" isimli atıyla Richard...

Binicilikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kupası'nı, "Siec Bachelor" isimli atıyla Richard Grom kazandı. Başkent Binicilik Kulübü'nde düzenlenen organizasyonda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

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