TCF Başkanı Suat Çelen, Ankara Etimesgut’taki Yeni Cimnastik Salonunu İnceledi

TCF Başkanı Suat Çelen, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Ankara Etimesgut'ta yapımı süren yeni cimnastik salonu ve federasyon binası inşaatını inceledi; tesis 2026 Ocak'ta teslim edilecek.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 16:03
TCF Başkanı Suat Çelen, Ankara Etimesgut’taki Yeni Cimnastik Salonunu İnceledi

TCF Başkanı Suat Çelen, Ankara Etimesgut’taki yeni tesisi yerinde inceledi

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Ankara'da yapımı devam eden yeni cimnastik salonu ve federasyon binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

İncelemeye kimler katıldı?

Etimesgut ilçesindeki şantiyede gerçekleştirilen ziyaret sırasında Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, TCF yetkilileri ve milli takım antrenörü Erdoğan Kapucu Çelen'e eşlik etti. Heyet, yetkililerden tesisin ilerleyişi ve teknik detayları hakkında bilgi aldı.

Tesisin teslim tarihi ve kullanımı

Geçen yıl ekim ayında yapımına başlanan modern salon ve federasyon binasını bir arada barındıran tesisin 2026 Ocak ayında teslim edilmesi planlanıyor. Tesis, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonaları için kamp merkezi olarak hizmet verecek ve tüm cimnastik branşlarından sporcuların antrenman yapabileceği altyapıya sahip olacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen (sol 3), Gençlik ve Spor Bakanlığının...

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen (sol 3), Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Ankara'da yapımı devam eden yeni cimnastik salonu ve federasyon binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCF Başkanı Suat Çelen, Ankara Etimesgut’taki Yeni Cimnastik Salonunu İnceledi
2
Manisa FK Hazırlıklarını Tamamladı: Bandırmaspor Deplasmanı Yarın
3
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb Maçı Öncesi Hazır — Ali Koç Tesislerde Veda Etti
4
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı
5
Galatasaray, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
6
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası
7
Sadettin Saran: 'Birlik ve Beraberlikle Şampiyon Olacağız' — Mazbata Cuma 18.00

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek