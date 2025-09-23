TCF Başkanı Suat Çelen, Ankara Etimesgut’taki Yeni Cimnastik Salonunu İnceledi

TCF Başkanı Suat Çelen, Ankara Etimesgut’taki yeni tesisi yerinde inceledi

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Ankara'da yapımı devam eden yeni cimnastik salonu ve federasyon binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

İncelemeye kimler katıldı?

Etimesgut ilçesindeki şantiyede gerçekleştirilen ziyaret sırasında Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, TCF yetkilileri ve milli takım antrenörü Erdoğan Kapucu Çelen'e eşlik etti. Heyet, yetkililerden tesisin ilerleyişi ve teknik detayları hakkında bilgi aldı.

Tesisin teslim tarihi ve kullanımı

Geçen yıl ekim ayında yapımına başlanan modern salon ve federasyon binasını bir arada barındıran tesisin 2026 Ocak ayında teslim edilmesi planlanıyor. Tesis, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonaları için kamp merkezi olarak hizmet verecek ve tüm cimnastik branşlarından sporcuların antrenman yapabileceği altyapıya sahip olacak.

