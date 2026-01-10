Tedesco'dan Süper Kupa Finali'nde Tek Değişiklik: Guendouzi 11'de

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Samsunspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaparak sahaya çıktı. Final, Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Galatasaray ile oynanıyor.

Tek değişiklik: Guendouzi ilk 11'de

Kupanın yarı finalinde Samsunspor karşısında forma giyen kadrodan tek değişikliğe giden Tedesco, orta sahada Bartuğ Elmaz yerine yeni transfer Matteo Guendouzi'yi tercih etti.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydı ve Anderson Talisca yer aldı.

Transfer ve kadro gelişmeleri

Matteo Guendouzi, ara transfer döneminde Lazio'dan kadroya katıldı ve İstanbul'a geldikten sonra takımla sadece 2 antrenmana çıkmasına rağmen teknik heyet tarafından 11'e yazıldı.

Dorgeles Nene, Mali Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettikten sonra ülkesinin çeyrek finalde elenmesinin ardından İstanbul'a döndü ve final kadrosuna alındı.

Mert Günok ise Fenerbahçe ile yeniden sözleşme imzaladı ve derbi kadrosunda yer aldı; son iki antrenmanda kaleci grubuyla çalıştı.

Eksikler ve cezalılar

Sakatlıkları devam eden Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo'nun tedavileri sürüyor. Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Youssef En-Nesyri ile kart cezalısı Fred final kadrosunda yer almıyor.

Taraftar ve organizasyon

Sarı-lacivertli taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun Doğu ve Kuzey tribünlerini doldurdu. Erken saatlerde stat çevresine gelen taraftarlar kapı açılışıyla birlikte yerlerini aldı. Fenerbahçe Yönetimi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında 35 bin yağmurluk dağıtıldı ve tribünlerde sarı ile lacivert bloklar şeklinde görsel bir şölen oluşturuldu.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ DOMENİCO TEDESCO, SON OYNADIKLARI SAMSUNSPOR MAÇI 11'İNE GÖRE TURKCELL SÜPER KUPA FİNALİNE TEK DEĞİŞİKLİK İLE ÇIKTI.