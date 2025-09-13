Tedesco ile İlk Sınav: Fenerbahçe - Trabzonspor | Trendyol Süper Lig

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 5. haftasında yarın Chobani Stadı'nda saat 20.00'de Trabzonspor'u ağırlıyor; 5 eksik ve yeni transferlerin debüsü bekleniyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 09:08
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Ozan Ergün müsabakayı yönetecek.

Teknik direktör değişikliği ve lig durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, milli ara öncesinde Gençlerbirliği müsabakasına geçici olarak Zeki Murat Göle yönetiminde çıkmıştı. Milli arada takımına İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yu getiren sarı-lacivertliler, genç çalıştırıcı yönetimindeki ilk lig karşılaşmasına yarın çıkacak.

Ligde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, 7 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

Eksikler

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında beş oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan isimler: Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almayacak. Ayrıca Nelson Semedo'nun durumu maç saatinde değerlendirilecek.

Yeni transferler sahnede

Takıma son katılan transferler Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson, teknik heyetin görev vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk maçlarına çıkabilecek.

