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Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması'nda İlk Gün Müsabakaları Tamamlandı

Kocaeli'de düzenlenen Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması'nın ilk gününde 191 sporcu mücadele etti, kazananlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 20:15
Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması'nda İlk Gün Müsabakaları Tamamlandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması'nda ilk gün müsabakaları sona erdi. Türkiye Kaykay Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan bu önemli organizasyon, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda, eski İnterteks Fuar alanı arazisinde oluşturulan oval pistte gerçekleştirilmektedir.

Yarışmada, 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı ile 19 yaş üstü kategorilerinde 15 ilden 191 sporcu mücadele ediyor. Organizasyonun startını, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız verdi.

Dereceye Giren Sporcular

İlk gün sonunda dereceye giren sporcular ise aşağıdaki gibidir:

11 Yaş Altı Kızlar

  • 1. Miray Yıldız - Kocaeli
  • 2. Fatıma Zehra Turhan - Kocaeli
  • 3. Elisa Temizer - Kocaeli

11 Yaş Altı Erkekler

  • 1. Eymen Şahin - Kocaeli
  • 2. Poyraz Türmen - Kocaeli
  • 3. Nikita Shestakov - İstanbul

13 Yaş Altı Kızlar

  • 1. Öykü Sare Çil - Kocaeli
  • 2. Özlem Şahin - Kocaeli
  • 3. Talya Ela Boztepe - Kocaeli

13 Yaş Altı Erkekler

  • 1. Umeyr Ensar Gökmen - Kocaeli
  • 2. Ayman El Mecdel - Ankara
  • 3. Ahmet Aybars Kartal - Kayseri

15 Yaş Altı Kızlar

  • 1. Asel Topal - Kocaeli
  • 2. Şimal Yüce - Kocaeli
  • 3. Elif Ecrin Kocaoğlu - Antalya

15 Yaş Altı Erkekler

  • 1. Muhammed Çukan - Kocaeli
  • 2. Alperen Kara - Kocaeli
  • 3. İbrahim Aktaş - Kayseri

17 Yaş Altı Kızlar

  • 1. Yaren Çoban - Kocaeli
  • 2. Asya Damla Çalımlı - Kocaeli
  • 3. Elfin Berra Ucar - Ankara

17 Yaş Altı Erkekler

  • 1. Muhammed Eyüp Yanık - İstanbul
  • 2. Talha İmamoğlu - Bursa
  • 3. M. Furkan Can - Bursa

19 Yaş Altı Kızlar

  • 1. Asya Su Demir - Kocaeli
  • 2. Bahar Bektaş - Muş
  • 3. Dila Dursun - Kayseri

19 Yaş Altı Erkekler

  • 1. Ali Eymen Abasıkeleş - Kocaeli
  • 2. Toprak Efe Eroğlu - Kocaeli
  • 3. Anıl Özaydın - Kayseri

19 Yaş Üstü Kadınlar

  • 1. Hilal Yaman - İstanbul
  • 2. Dilruba Şimşek - Kocaeli
  • 3. Rabia Polat - Ardahan

19 Yaş Üstü Erkekler

  • 1. Doğukan Demirçan - İstanbul
  • 2. Ahmet Kepür - İstanbul
  • 3. Mustafa Gül - İstanbul

Yarışmaların son günü yarın yapılacak yarışlarla devam edecektir.

Türkiye Kaykay Federasyonu faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması...

Türkiye Kaykay Federasyonu faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başladı.

Türkiye Kaykay Federasyonu faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması...

Türkiye Kaykay Federasyonu faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başladı.

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