Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Finali Karaman'da Başladı

Karaman, 2024-2025 sezon finaline ev sahipliği yapıyor

Türkiye Kaykay Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası finali, Karaman'da düzenlenmeye başladı.

Merkez Spor Salonu yerleşkesinde yapımı tamamlanan tekerlekli paten pistinde gerçekleştirilen organizasyona; 13 ilden yaklaşık 150 sporcu katılıyor.

Organizasyonun ilk gününde sporcular, U11, U13, U15, U17, U19 ile U19+ yaş kategorilerinde 200 metreyi en kısa sürede tamamlamak için mücadele etti.

Yarışlar, 31 Ağustos'ta düzenlenecek final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.