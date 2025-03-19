Tekerlekli Sandalye Tenisi A Milli Kadın Takımı'ndan Litvanya'ya 2-1 Zafer

Tekerlekli Sandalye Tenisi A Milli Kadın Takımı'ndan Önemli Bir Galibiyet

Antalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenisi Dünya Takımlar Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk gününde A Milli Kadın Takımı, Litvanya karşısında 2-1’lik galibiyet elde etti. Manavgat'taki Alibey Club’da 23 Mart'a kadar devam edecek olan bu zorlu organizasyon, Türkiye kadın sporunun uluslararası arenada kazandığı önemli başarıları bir kez daha gözler önüne serdi.

Maçın Detayları: İlk Günün Mücadelesi

Serinin ilk maçında Kotryna Zizmaraite, milli tenisçimiz Çiğdem Sayın'ı 3-6, 6-2, 6-3 mağlup ederek Litvanya'yı 1-0 öne geçirdi. Ancak ikinci tekler karşılaşmasında Zeliha Aksak, Agneska Tolocko'yu 6-2, 6-1’lik skorla geçerek durumu 1-1'e getirdi.

Serinin galibini belirlemek için yapılan çiftler maçında ise Zeliha Aksak ve Ebru Sulak ikilisi, Agneska Tolocko ve Kotryna Zizmaraite çiftini 6-2, 6-1’lik skorla mağlup etti. Böylece Türkiye, Litvanya'yı 2-1'lik skorla geride bıraktı.

Gelecek Mücadeleler ve Kadro

Kaptanlığını Sinem Alptekin Oğuz, antrenörlüğünü ise Canan Pulat’ın üstlendiği Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Takımı’nın kadrosunda Zeliha Aksak, Ebru Sulak, Çiğdem Sayın ve Elfida Algit yer almakta. Milli tenisçiler, grup aşamasında Litvanya’nın yanı sıra İsviçre, Avusturya ve İsveç ülkeleriyle mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 10.00’da başlayacak olan karşılaşmada Avusturya ile karşılaşacak. Grubunu birinci olarak tamamlayan takım, Tekerlekli Sandalye Tenisi Dünya Takımlar Kupası finallerine katılma hakkını elde edecek.

Organizasyonun Kapsamı

Manavgat'ta 23 Mart’a kadar sürecek bu organizasyona toplamda 15 ülke ve 21 takım katılıyor. Etkinlikte 60 sporcu korta çıkarak ülke bayraklarını dalgalandıracak.