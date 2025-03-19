Tekerlekli Sandalye Tenisi A Milli Kadın Takımı'ndan Litvanya'ya 2-1 Zafer

A Milli Kadın Takımı, Antalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenisi Dünya Takımlar Kupası Avrupa Elemeleri'nde Litvanya'yı 2-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 21:46
Tekerlekli Sandalye Tenisi A Milli Kadın Takımı'ndan Litvanya'ya 2-1 Zafer

Tekerlekli Sandalye Tenisi A Milli Kadın Takımı'ndan Önemli Bir Galibiyet

Antalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenisi Dünya Takımlar Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk gününde A Milli Kadın Takımı, Litvanya karşısında 2-1’lik galibiyet elde etti. Manavgat'taki Alibey Club’da 23 Mart'a kadar devam edecek olan bu zorlu organizasyon, Türkiye kadın sporunun uluslararası arenada kazandığı önemli başarıları bir kez daha gözler önüne serdi.

Maçın Detayları: İlk Günün Mücadelesi

Serinin ilk maçında Kotryna Zizmaraite, milli tenisçimiz Çiğdem Sayın'ı 3-6, 6-2, 6-3 mağlup ederek Litvanya'yı 1-0 öne geçirdi. Ancak ikinci tekler karşılaşmasında Zeliha Aksak, Agneska Tolocko'yu 6-2, 6-1’lik skorla geçerek durumu 1-1'e getirdi.

Serinin galibini belirlemek için yapılan çiftler maçında ise Zeliha Aksak ve Ebru Sulak ikilisi, Agneska Tolocko ve Kotryna Zizmaraite çiftini 6-2, 6-1’lik skorla mağlup etti. Böylece Türkiye, Litvanya'yı 2-1'lik skorla geride bıraktı.

Gelecek Mücadeleler ve Kadro

Kaptanlığını Sinem Alptekin Oğuz, antrenörlüğünü ise Canan Pulat’ın üstlendiği Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Takımı’nın kadrosunda Zeliha Aksak, Ebru Sulak, Çiğdem Sayın ve Elfida Algit yer almakta. Milli tenisçiler, grup aşamasında Litvanya’nın yanı sıra İsviçre, Avusturya ve İsveç ülkeleriyle mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 10.00’da başlayacak olan karşılaşmada Avusturya ile karşılaşacak. Grubunu birinci olarak tamamlayan takım, Tekerlekli Sandalye Tenisi Dünya Takımlar Kupası finallerine katılma hakkını elde edecek.

Organizasyonun Kapsamı

Manavgat'ta 23 Mart’a kadar sürecek bu organizasyona toplamda 15 ülke ve 21 takım katılıyor. Etkinlikte 60 sporcu korta çıkarak ülke bayraklarını dalgalandıracak.

İLGİLİ HABERLER

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop Küme Düştü
2
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'e Yükseldi
3
Galatasaray, Beşiktaş Derbisine Hazırlanıyor
4
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e Yükseldi
5
Tekerlekli Sandalye Tenisi A Milli Kadın Takımı'ndan Litvanya'ya 2-1 Zafer
6
Ziraat Bankkart, CEV Kupası Finaline Yükseldi!
7
Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda Finale Yükseldi

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!