Tekerlekli Sandalye Tenisi Türkiye Şampiyonası Çaycuma'da başladı

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Çaycuma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tenis Kortları'nda düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenisi Türkiye Şampiyonası, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kapılarını açtı.

Açılış ve konuşmalar

Organizasyon öncesinde Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'e tesisler hakkında bilgi verdi. Açılış konuşmasını yapan Kaya, ilçenin spor kimliğini vurgulayarak, "ilçenin sporun başkenti" olma yolunda ilerlediklerini belirtti.

Kaya, "İnşallah bundan sonra uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapmaya, ilçemizde sporcuları ağırlamaya ve ilçemizi tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

Müderrisgil ise federasyonun vizyonuna dikkat çekerek, "Sporda fırsat eşitliği sağlamak, tenis sporunu ülkemizin dört bir yanında ulaşılabilir hale getirmek temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda tekerlekli sandalye tenisini sadece bir spor dalı olarak görmüyoruz, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve kapsayıcılığını da güçlü bir sembol olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Protokol ve katılım

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, organizasyonun sağladığı güzel ortamı paylaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Organizasyona 7 ilden 26 sporcu katılıyor ve müsabakalar 11 Eylül'de sona erecek.

