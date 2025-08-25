DOLAR
Tekirdağ'da 9. Süleymanpaşa Cup: 8 Ülkeden 280 Sporcu Yelken Açacak

1-5 Eylül'de düzenlenecek 9. Uluslararası Süleymanpaşa Cup'ta 8 ülke, 34 kulüp ve 280 sporcu Marmara Denizi'nde madalya için yarışacak.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 14:26
1 Eylül'de başlayacak 9. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları, Marmara Denizi'nde kıyasıya mücadeleye sahne olacak. Organizasyona Türkiye, Azerbaycan, Cezayir, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Ukrayna, Tacikistan ve Rusya olmak üzere toplam 8 ülke katılacak.

Organizasyon ve katılım

Etkinlik, Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken Spor Kulübü iş birliğiyle düzenleniyor. Yarışlarda 34 kulüp ve toplam 280 sporcu madalya için yarışacak. Organizasyon 1 Eylül'deki açılış töreniyle başlayıp, 5 Eylül'de yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Yerel yetkililer ve organizasyon notları

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, AA muhabirine yaptığı açıklamada önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirtti ve tüm Tekirdağlıları bu heyecanı izlemeye davet etti.

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü antrenörlerinden Berk Uzel ise organizasyonun kapsamına dikkat çekerek, '34 kulüpten 280 sporcu madalya mücadelesi verecek. 4 gün sürecek yarışların ardından ödül töreni olacak. Yarışlardan öncede 30-31 Ağustos da Zafer Kupası yarışlarımız olacak sporcular bu yarışlara da katılım gösterecek. Sorunsuz şekilde organizasyonu tamamlayıp sporcuları güzel bir şekilde uğurlamak istiyoruz.' diye konuştu.

Yarışlar, Tekirdağ ve çevresinde yelken sporuna ilgi duyanları buluşturarak bölgeyi uluslararası bir spor etkinliğinin merkezine dönüştürecek.

