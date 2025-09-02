DOLAR
Tekirdağ'da 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup başladı

Süleymanpaşa'da 8 ülkeden 256 yelkencinin katıldığı 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları başladı; organizasyon 5 Eylül'e kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:06
Tekirdağ'da 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları başladı

Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları resmen başladı.

Katılımcılar ve rota

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 8 ülkeden 34 kulüp ve 256 yelkenci katılıyor. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Cezayir, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Ukrayna, Tacikistan ve Rusya'dan gelen sporcular, Marmara Denizi'nin yaklaşık 3 kilometre açığında optimist kategorisinde mücadele ediyor.

Yetkililerin açıklamaları

Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları'nda her yıl çok sayıda sporcuyu misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Özdem, "Birçok ülkeden sporcu burada birlikte yarışıyor. Çok önemli bir organizasyon. Rüzgar güzel. Sporcular 4 gün boyunca dereceye girmek için mücadele edecek. Yarışlarını sorunsuz bir şekilde tamamlamak istiyoruz." dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Organizasyon, 5 Eylül'de sona erecek.

Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona, 8 ülkeden 34 kulüp ve 256 yelkenci katılıyor.

