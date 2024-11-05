Tekirdağ'da Atatürk'ü Anma Yelken Yarışları

Tekirdağ'da Yelken Yarışları Heyecanı

Tekirdağ, Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Kupası yelken yarışlarına ev sahipliği yaptı. Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü tarafından organize edilen bu etkinlikte, toplamda 46 sporcu yer aldı.

Yarışların Detayları

Yarışlar, Marmara Denizi'nin açıklarında optimist kategorisinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, denizin dalgalarıyla mücadelesinin yanı sıra, madalya kazanma heyecanı da yaşadı.

Ödül Töreni

Yarışlar tamamlandıktan sonra, düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri, başarılı sporculara madalyalarını takdim etti.

Kategorilere Göre Dereceler

Yarışmalarda öne çıkan sporcular ve dereceler şöyle:

Optimist Genel Kategori 1- Eren Çakır 2- Boran Öden 3- Ahmet Arel Barut

Optimist Junior Kategori 1- Ahmet Arel Barut 2- Kemal Efe Kara 3- Janset Tuğan

Optimist Kızlar Kategorisi 1- Melis Bolat 2- Janset Tuğan 3- Duru Ateş

Optimist Junior Kızlar Kategorisi 1- Janset Tuğan 2- Duru Ateş 3- Sude Destereci



Bu anlamlı etkinlik, sporcuların yeteneklerini sergilemeleri ve Atatürk'ü anma amacıyla bir araya gelmeleri açısından büyük bir önem taşıdı.

Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Kupası yelken yarışları düzenlendi. Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Kupası yelken yarışları düzenlendi. Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.