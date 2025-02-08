Tekirdağ'da Özel Çocuklar Yüzme Öğreniyor: 40 Başarı Hikayesi

Tekirdağ'da Özel Çocuklar Yüzme Eğitimiyle Hayata Katılıyor

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yüzme kursları sonucunda, son iki yıl içinde otizmli, down sendromlu, serebral palsili ve zihinsel engelli 40 özel çocuk yüzmeyi öğrenme fırsatı buldu.

Kurslarda görev alan antrenörler, özel çocuklara sadece yüzme tekniklerini değil, sosyal becerilerini geliştirmek için de eğitimler sundu. Başlangıçta suya girmeye çekinen bu çocuklar, zamanla hem yüzmeyi öğrendi hem de sosyalleşerek öz güven kazanma fırsatı elde etti.

Eğitimin Sonuçları: Başarı Hikayeleri

Yüzme sayesinde 'mutluluğa kulaç atma' fırsatı bulan çocuklardan bazıları, yarışmalara katılarak önemli başarılar elde etti.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suyla tanışan özel çocukların öz güveninin arttığını belirtti. Bulut, "Yüzme kursları, özel çocukların hayata dair olumlu bir bakış açısı kazanmalarına ve topluma daha iyi entegre olmalarına yardımcı oluyor," dedi.

Özel Çocukların Yarışmalara Katılımı

Bulut, "Yüzmeye gelen ailelerin ilgisinin giderek arttığını" vurguladı. Yüzme sayesinde özel çocukların potansiyellerini keşfettiğini ve mutlu bir yaşam sürme fırsatı bulduklarını ifade etti.

"Son iki yılda 40 özel çocuk yüzmeyi öğrendi. Tek başlarına yüzebilecek durumdalar. Burada kendini hızla geliştiren çocuklarımızı yarışlara hazırlıyoruz. Yarışmalarda güzel dereceler elde eden çocuklarımız var," diyen Bulut, ailelerin çocuklarını bu kurslara getirmeye daha istekli hale geldiğini söyledi.

Ailelerin Destekleri Önemli

Özel çocuklarda yüzmenin önemi üzerine de değinen ailelerden Nazmiye Tokmak, otizmli oğlunu 2 yıldır yüzmeye getirdiğini belirtti. Tokmak, "Oğlum yüzmeye başladıktan sonra birçok takıntısı ve sıkıntısı geçti. Yüzme, onun için çok faydalı oldu. Bence her özel çocuğu olan aile yüzmeye gelmeli," şeklinde konuştu.

Yüzme, çocuklara hem sosyalleşme hem de yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı sunarken, aynı zamanda yaşam kalitelerini artırıyor. Her engelli çocuğun yüzme öğrenebileceğinin altını çizen Bulut, sürecin sadece engel durumuna göre uzayabileceğini dile getirdi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yüzme kursları sayesinde son 2 yılda otizmli, down sendromlu, serebral palsili ve zihinsel engelli 40 özel çocuk yüzmeyi öğrendi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yüzme kursları sayesinde son 2 yılda otizmli, down sendromlu, serebral palsili ve zihinsel engelli 40 özel çocuk yüzmeyi öğrendi.