Tekirdağlı İkiz Voleybolcuların Hayali: Milli Forma

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki ikiz voleybolcular Ada ve Naz Işık, 7 yıldır aynı takımda voleybol oynuyor ve büyük bir hedefleri var: milli takımda forma giymek.

Voleybola Olan Tutkuları

Küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duyan Işık kardeşler, Süleymanpaşa Spor Kulübü'nde katıldıkları antrenmanlarla adlarından söz ettiriyorlar. Ebru Nayim Fen Lisesi Spor Salonu’nda antrenmanlarına devam eden Ada Işık, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azimle çalıştıklarını ifade etti.

İkiz kardeş, “Kardeşim Naz ile 7 yıldır birlikte voleybol oynuyoruz. Bu sporu onunla yapıyor olmak benim için büyük mutluluk. En büyük hayalimiz milli formayı giyip ülkemizi temsil etmek. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

Birlikte Başarılı Olmanın Avantajı

Naz Işık ise kardeşiyle aynı takımda olmanın kendisine güç verdiğini belirtti. Voleybolun sosyal yönüyle de gelişimlerine katkı sağladığını dile getiren Naz, “Kardeşimle birlikte sporu paylaşmak çok güzel bir duygu. Voleybol sayesinde sosyal ilişkilerimiz de güçleniyor. Bu sporu birlikte daha da ileriye taşımak istiyoruz. Ülkemi temsil etmeyi çok arzuluyorum.” ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa Spor Kulübü’nden Destek

Süleymanpaşa Spor Kulübü Antrenörü Ali İhsan Gök, kulüp olarak genç sporcuları spora kazandırmaya devam ettiklerini vurguladı. Gençlerin derslerine rağmen antrenmanlara büyük özveriyle katıldığını belirten Gök, “Amacımız sporcularımızı üst liglerde ve milli takım seviyesinde görmek. Süleymanpaşa Spor Kulübü olarak voleybolu kentte daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Işık kardeşler de hem sahadaki performansları hem de örnek davranışlarıyla dikkat çeken sporcularımız arasında yer alıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Tekirdağ’da aynı takımda forma giyen ikiz voleybolcular Ada (sağda) ve Naz Işık (solda), ileride milli takımda mücadele etmenin hayalini kuruyor. Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki ikiz kardeşler, 7 yıldır Süleymanpaşa Spor Kulübü'nde voleybol oynuyor.

Tekirdağ’da aynı takımda forma giyen ikiz voleybolcular Ada (sağda) ve Naz Işık (solda), ileride milli takımda mücadele etmenin hayalini kuruyor. Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki ikiz kardeşler, 7 yıldır Süleymanpaşa Spor Kulübü'nde voleybol oynuyor.