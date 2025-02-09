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Teknik Direktör Gürsel'den Önemli Açıklamalar: Bandırmaspor'un Hedefleri Büyüyor

Teksüt Bandırmaspor’un Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Şanlıurfaspor'u yenerek kötü gidişe son verdiklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 16:36
Teknik Direktör Gürsel'den Önemli Açıklamalar: Bandırmaspor'un Hedefleri Büyüyor

Teksüt Bandırmaspor-Şanlıurfaspor Maçının Ardından

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Şanlıurfaspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Hedefleri olan iyi bir takımız, bu inançla hep beraber sahaya yansıtma zamanı" dedi.

Büyük Bir Atmosfer

Gürsel, ligin ikinci yarısında yaşadıkları 7 haftalık kötü süreci hatırlatarak, "Bugünkü maçın atmosferi ve bizim için önemi çok büyüktü. Çünkü bu ters gidişi lehimize çevirmek istiyorduk. Takım çok inanmıştı ama bazen çok istemek ters tepki yapabiliyor ve oyuncularımı haddinden fazla gerebiliyor" şeklinde konuştu.

İyi Başlayamadık

Maça iyi başlangıç yaptıklarını ancak istediklerini sahaya yansıtamadıklarını vurgulayan Gürsel, "İlk yarıda 2'yi, 3'ü bulabileceğimiz bir maçtı, karşı karşıya kaldığımız 3-4 net pozisyonu kaleci kurtardı. Duran toplardan iki gol yedik ve ilk yarıyı 2-1 geride tamamladık. Geri dönmemiz gerekiyordu, ki bu olumsuz enerjiyi tersine çevirelim. Oyuncularım ikinci yarıda her şeyi yaptılar ve son dakika gelen golle süreci tamamlamış olduk" dedi.

Hedef Büyütme Zamanı

Gürsel, "İkinci yarıya iyi başlamadığımız bir ligde, umarım bu ikinci yarı için bir başlangıç olur. Hedefleri olan iyi bir takımız, bu inançla hep beraber sahaya yansıtma zamanı" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfaspor'dan Yanıt

Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Murat Karakoç, maçın 5. dakikasında yedikleri şok golle geriye düştüklerini ve Bandırmaspor'un rüzgarı arkasına alarak üzerlerine geldiğini belirtti. Karakoç, "Böyle bir baskı olacağını tahmin etmiştik, 7 maçtır kazanamıyorlardı. İlk yarıda duran toplarla iki gol bulup ilk yarıyı 2-1 önde kapattık. İkinci yarıda rakibin daha çok üstümüze geleceğini düşünerek hızlı hücumlar yapmayı planladık, ancak pozisyonları değerlendiremedik. Son dakikada yaptığımız penaltıyla mağlup olduk, Bandırmaspor'u tebrik ediyorum" dedi.

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