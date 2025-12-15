Denizli'de Hentbol Gençler Grup Şampiyonası: 8 ilden 18 takım

16-19 Aralık 2025 tarihlerinde Türkiye Şampiyonası'na yolculuk başlayacak

Okul Sporları Hentbol Gençler Grup Şampiyonası, 16-19 Aralık 2025 tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dört gün sürecek organizasyonda, farklı illerden gelen takımlar Türkiye Şampiyonası vizesi için mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen şampiyonada; 8 farklı ilden, 9 kız ve 10 erkek olmak üzere toplam 18 takım ve 300 sporcu parkede yer alacak.

Turnuvanın Kızlar kategorisi müsabakaları Kınıklı Spor Salonu'nda, Erkekler karşılaşmaları ise Hasan Güngör Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabakalar sonunda gruplarında ilk sırayı elde eden takımlar, illerini Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

Şampiyonanın teknik toplantısı 15 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de Pamukkale Satranç Salonu'nda yapılacak. Açılış seremonisi ise 16 Aralık Salı günü saat 09.30'da Kınıklı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Denizli'de düzenlenecek bu organizasyon, genç hentbolcular için hem rekabet hem de deneyim fırsatı sunarken, illerine Türkiye Şampiyonası yolunda önemli bir sınav niteliği taşıyor.

