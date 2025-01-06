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Teksüt Bandırmaspor, Dieumerci Ndongala ile 1,5 Yıllık Anlaşma Sağladı

Teksüt Bandırmaspor, Kongo uyruklu oyuncu Dieumerci Ndongala ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 08:34
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 08:34
Teksüt Bandırmaspor, Dieumerci Ndongala ile 1,5 Yıllık Anlaşma Sağladı

Teksüt Bandırmaspor'dan Transfer Hamlesi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, önemli bir transfer gerçekleştirerek Dieumerci Ndongala ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Ndongala'nın Kariyeri

Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Dieumerci Ndongala ile anlaştığını duyurdu. Ndongala'nın kariyeri boyunca toplamda 398 maçta 50 gol ve 56 asist yapmış olduğu belirtildi.

Son Kulübü APOEL

Açıklamada, Ndongala'nın kariyerindeki son durak olan Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'de forma giydiği bilgisi de yer aldı. Bu transfer, Teksüt Bandırmaspor'un ligdeki hedefleri doğrultusunda attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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