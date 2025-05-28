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Teksüt Bandırmaspor'un 60 Yıllık Süper Lig Hayali: Finalde Fatih Karagümrük ile Karşılaşıyor

Teksüt Bandırmaspor, 60 yıl aradan sonra Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile finalde karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 12:12
Teksüt Bandırmaspor'un 60 Yıllık Süper Lig Hayali: Finalde Fatih Karagümrük ile Karşılaşıyor

Teksüt Bandırmaspor, 60 yıllık tarihinin en önemli anlarından birine adım atmaya hazırlanıyor. 29 Mayıs'ta Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynanacak Trendyol 1. Lig play-off finali, kulübün Süper Lig'e yükselme hayalinin gerçeğe dönüşmesi adına büyük bir fırsat sunuyor.

Kulübün Tarihçesi

1965 yılında iki amatör kulübün birleşmesiyle kurulan Bandırmaspor, yıllarca çeşitli liglerde mücadele etti. Bordo-beyaz renkleriyle tanınan ekip, bağlı olduğu şehirden önce profesyonel liglere katılan ilk ilçe takımı olarak biliniyor. İnişli çıkışlı grafiğiyle her daim Türk futbolunda önemli bir yerde durdu.

Final Yolculuğu

2021-22 sezonunu 3. sırada tamamlayan Teksüt Bandırmaspor, play-off'a katılarak geçtiğimiz yıl finalde İstanbulspor'a 2-1 kaybetmişti. Ancak bu yıl, 2024-25 sezonunda elde ettiği 64 puanla ligi dördüncü sırada tamamlayarak diğer takımları geride bıraktı.

Süper Lig'e Son Yolcu

Bandırmaspor, play-off birinci turda Erzurumspor FK ile karşılaşıp 2-0 galip gelerek ikinci tura yükseldi. İkinci turda ise Geosis Boluspor ile karşılaşarak, ilkin 4-1, ikincisinde ise 1-0'lık skorlarla finale adını yazdırmayı başardı. Normal sezondaki iki karşılaşmada Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü de 1-0 ve 2-1'lik skorlarla geçmeyi başardılar.

Taraftarın Coşkusu

Teksüt Bandırmaspor taraftarları, 60 yıllık hayalin peşinden koşmak için sabırsızlanıyor. Kulüp yöneticisi Uğur Maral, “Kontenjanımız olan 12 bin kişi ile maça gideceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, çok sayıda otobüs organizasyonuyla maça katılacaklarının altını çizdi.

Destek Çağrısı

Bandırmaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Özgün Eren, “60 yılın ardından Süper Lig'e çıkma fırsatını yakalamaktan mutluyuz. Herkesi Bandırmaspor'u desteklemeye çağırıyorum” dedi. Ayrıca, maç için biletlerin bir an önce alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Bandırmaspor taraftarı Ali Çakıroğlu ise, Sakarya'ya adeta akın edeceklerini belirterek, kulübün Süper Lig'e yükselmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Teksüt Bandırmaspor, 60 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmek için 29 Mayıs'ta...

Teksüt Bandırmaspor, 60 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmek için 29 Mayıs'ta Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Trendyol 1. Lig play-off finalinde karşılaşacak. Bandırmaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Özgün Eren, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Teksüt Bandırmaspor, 60 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmek için 29 Mayıs'ta...

Teksüt Bandırmaspor, 60 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmek için 29 Mayıs'ta Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Trendyol 1. Lig play-off finalinde karşılaşacak. Bandırmaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Özgün Eren, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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