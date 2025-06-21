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Teksüt Bandırmaspor'un Yeni Başkanı Murat Karakoyun

Teksüt Bandırmaspor'un yeni başkanı Murat Karakoyun, olağanüstü genel kurul toplantısında göreve seçildi.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 21:35
Teksüt Bandırmaspor'un Yeni Başkanı Murat Karakoyun

Teksüt Bandırmaspor'da Yeni Dönem Başladı

Teksüt Bandırmaspor Kulübü, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısının ardından yeni başkanını seçti. Murat Karakoyun, bu önemli görevi üstlenerek kulübün yönetimini devraldı.

Murat Karakoyun'dan Vefa Mesajı

Onursal Başkan Onur Göçmez ve Başkan Serdar Kuter'in yönetimden ayrılmasıyla Santral Kültür Merkezi'nde toplanan kurulda, Murat Karakoyun’un başkanlık oylaması büyük bir heyecanla gerçekleşti. Oylama sonucunda başkan seçilen Karakoyun, Bandırmaspor’un sahipsiz olmadığı mesajını vermek amacıyla aday olduğunu belirtti.

Karakoyun, "Bandırmaspor'u yalnız bırakmak bu şehri yalnız bırakmaktır. Ben ve arkadaşlarım vefa için buradayız. Bandırmaspor sahipsiz değil. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte buradayız" ifadelerini kullandı.

Başkan Karakoyun'un Diğer Görevleri

Murat Karakoyun, görevine ek olarak Bandırma Belediye Meclis Üyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Bölge Koordinatörü olarak da çalışmalarına devam ediyor.

Teksüt Bandırmaspor Kulübünün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısının ardından...

Teksüt Bandırmaspor Kulübünün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısının ardından kulübün yeni başkanı Murat Karakoyun (fotoğrafta) oldu.

Teksüt Bandırmaspor Kulübünün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısının ardından...

Teksüt Bandırmaspor Kulübünün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısının ardından kulübün yeni başkanı Murat Karakoyun (fotoğrafta) oldu.

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