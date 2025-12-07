Tepecikspor 2-0 Söğütspor - Tavşanlı'da Kritik Galibiyet

Tepecikspor, Tavşanlı Ada Stadyumu'nda Söğütspor'u Tezcan Erdoğan ve Emre Yanık'ın golleriyle 2-0 yendi; ekip puanını 14'e çıkardı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 18:32
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Ada Stadyumu’nda oynanan mücadelede Tepecikspor, konuk ekip Söğütsporu Tezcan Erdoğan ve Emre Yanıkın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Maçın Özeti

Maçı yöneten Mert Tosun yönetimindeki karşılaşmaya Tepecikspor hızlı başladı. Maçın henüz 6. dakikasında sahneye çıkan Tezcan Erdoğan, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve ilk yarının skoru bu şekilde belirlendi.

İkinci yarıda oyun kontrolünü elinde bulunduran Tepecikspor, 66. dakikada Emre Yanık ile farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Tepecikspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sonuç ve Puan Durumu

Bu sonuçla Tepecikspor, ligdeki mücadelesinde kritik bir galibiyet alarak puanını 14'e yükseltti.

Takım Kaptanı ve Teknik Direktörün Açıklamaları

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Tepecikspor takım kaptanı Mert Sarı, galibiyete inançlarının tam olduğunu belirtti. Sarı, şunları dile getirdi:

"Kazanacağımızı biliyorduk. Maçın ilk yarısı iyi başladık. İkinci yarıda da kontrol bizde idi. Tüm taraftarlarımıza bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz. Sizlere de ayrıca teşekkür ederiz."

Tepecikspor Teknik Direktörü Hasan Basri Kara ise saha şartlarına rağmen oyuncularının gösterdiği mücadeleden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kara, gelecek hafta oynayacakları derbiye de değindi:

"Zemin yağıştan dolayı kötüydü ama oyuncularımız gayet iyi mücadele etti. İyi mücadele eden her zaman kazanır. Çok şükür Allah nasip etti ve kazandık. Bu hafta sonu TKİ Tavşanlı Linyitspor ile karşılaşacağız. Şehrimizin iki güzel takımı karşı karşıya gelecek, önemli olan dostluk ve futbolun kazanması. Onlarla birlikte en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

