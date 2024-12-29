TESFED Türkiye Kupası Sonuçları Açıklandı

Türkiye Kupası'nda Dereceye Girenler Belli Oldu
Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) tarafından düzenlenen Türkiye Kupası'nın sonuçları açıklandı. Turnuvanın finali, ESA Espor Arena'da gerçekleştirildi ve Valorant branşında gerçekleşti.
Finalde, İstanbul DenizBank Wildcats'ı yenerek BBL PCIFIC kupanın sahibi oldu. Diğer branşlarda da dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir tarafından takdim edildi.
Dereceye Giren Takımlar
TESFED Türkiye Kupası'nda dereceye giren takımlar branşlarına göre aşağıdaki gibi sıralandı:
Valorant:
- 1. BBL PCIFIC
- 2. İstanbul DenizBank Wildcats
- 3. Bayern Neverlosen
Dota 2:
- 1. AtmacaEspor Kulübü
- 2. CinKero
- 3. TTDS
MLBB:
- 1. Resplandent dominion
- 2. Papara SuperMassive
- 3. Woopsie
EA FC25:
- 1. Mert Altıntop
- 2. Serhan Yeniaras
- 3. Emre Küçükhüseyin
NBA 2K25:
- 1. Papara SuperMassive
- 2. DenizBank İstanbul Wildcats
- 3. Beşiktaş Esports
PUBG Mobile:
- 1. Brx Mumia Esports
- 2. Galatasaray Esports
- 3. UNDER STATE7
CS2:
- 1. Sagolasın
- 2. Pulse Esports
- 3. PCIFIC Esports
Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) tarafından düzenlenen Türkiye Kupası'nda dereceye girenler ödüllerini aldı.
Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) tarafından düzenlenen Türkiye Kupası'nda dereceye girenler ödüllerini aldı.