TESFED Türkiye Kupası Sonuçları Açıklandı

Türkiye Kupası'nda Dereceye Girenler Belli Oldu

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) tarafından düzenlenen Türkiye Kupası'nın sonuçları açıklandı. Turnuvanın finali, ESA Espor Arena'da gerçekleştirildi ve Valorant branşında gerçekleşti.

Finalde, İstanbul DenizBank Wildcats'ı yenerek BBL PCIFIC kupanın sahibi oldu. Diğer branşlarda da dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir tarafından takdim edildi.

Dereceye Giren Takımlar

TESFED Türkiye Kupası'nda dereceye giren takımlar branşlarına göre aşağıdaki gibi sıralandı:

Valorant:

1. BBL PCIFIC

2. İstanbul DenizBank Wildcats

3. Bayern Neverlosen

Dota 2:

1. AtmacaEspor Kulübü

2. CinKero

3. TTDS

MLBB:

1. Resplandent dominion

2. Papara SuperMassive

3. Woopsie

EA FC25:

1. Mert Altıntop

2. Serhan Yeniaras

3. Emre Küçükhüseyin

NBA 2K25:

1. Papara SuperMassive

2. DenizBank İstanbul Wildcats

3. Beşiktaş Esports

PUBG Mobile:

1. Brx Mumia Esports

2. Galatasaray Esports

3. UNDER STATE7

CS2:

1. Sagolasın

2. Pulse Esports

3. PCIFIC Esports

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) tarafından düzenlenen Türkiye Kupası'nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) tarafından düzenlenen Türkiye Kupası'nda dereceye girenler ödüllerini aldı.