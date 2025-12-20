TFF 2. Lig Beyaz Grup: Karaman FK 1-1 Sincan Belediyesi Ankaraspor
TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta'da Karaman Futbol Kulübü, evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maç Detayları
Stat: Yeni Karaman
Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Anıl Çiftçi, Semih Tuna
Goller: Muhammed Demirci (dk. 16) (Sincan Belediyesi Ankaraspor), Eyüpcan Delibalta (dk. 87) (Karaman FK)
Sarı kartlar: Oğuz Çolak, Ali Mert Aydın (Karaman FK); Ali Aydemir (Sincan Belediyesi Ankaraspor)
Kadrolar
Karaman FK: Hüseyin Altıntaş, Yusuf Yardımcı, Eyüpcan Delibalta, Şamil Başaran, Ali Mert Aydın, Oğuz Çolak, Abdulkadir Sönmez (Mustafa Murat Uslu dk. 19), Sadi Karaduman, Anıl Gözütok, Muhammet Özkal, Hasan Akpınar (Süleyman Cebeci dk. 72)
Sincan Belediyesi Ankaraspor: Adal Beran Bülbül, Alper Tursun, Mete Yıldız, Abdulsamed Karnuçu (Tahsin Çakmak dk. 46), Ali Aydemir, Ahmet Furkan Özcan, Muhammed Demirci, Selman Enes Canlı, Hüseyin Tosun (Samet Emre Gündüz dk. 55), Çağrı Giritlioğlu, Kerem Erener (Utku Şen dk.80)
