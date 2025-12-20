DOLAR
TFF 2. Lig Beyaz Grup: Karaman FK 1-1 Sincan Belediyesi Ankaraspor

Karaman FK ile Sincan Belediyesi Ankaraspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında Yeni Karaman'da 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 17:08
TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta'da Karaman Futbol Kulübü, evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maç Detayları

Stat: Yeni Karaman

Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Anıl Çiftçi, Semih Tuna

Goller: Muhammed Demirci (dk. 16) (Sincan Belediyesi Ankaraspor), Eyüpcan Delibalta (dk. 87) (Karaman FK)

Sarı kartlar: Oğuz Çolak, Ali Mert Aydın (Karaman FK); Ali Aydemir (Sincan Belediyesi Ankaraspor)

Kadrolar

Karaman FK: Hüseyin Altıntaş, Yusuf Yardımcı, Eyüpcan Delibalta, Şamil Başaran, Ali Mert Aydın, Oğuz Çolak, Abdulkadir Sönmez (Mustafa Murat Uslu dk. 19), Sadi Karaduman, Anıl Gözütok, Muhammet Özkal, Hasan Akpınar (Süleyman Cebeci dk. 72)

Sincan Belediyesi Ankaraspor: Adal Beran Bülbül, Alper Tursun, Mete Yıldız, Abdulsamed Karnuçu (Tahsin Çakmak dk. 46), Ali Aydemir, Ahmet Furkan Özcan, Muhammed Demirci, Selman Enes Canlı, Hüseyin Tosun (Samet Emre Gündüz dk. 55), Çağrı Giritlioğlu, Kerem Erener (Utku Şen dk.80)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

