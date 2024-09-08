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TFF 2. Lig'de 2. Haftanın Sonuçları Açıklandı

TFF 2. Lig'in 2. haftasında kırmızı ve beyaz grupta önemli karşılaşmalar oynandı. Tüm sonuçlar haberimizde!

Yayın Tarihi: 08.09.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 21:23
TFF 2. Lig'de 2. Haftanın Sonuçları Açıklandı

TFF 2. Lig 2. Hafta Sonuçları

TFF 2. Lig'de ikinci haftanın heyecanı, kırmızı ve beyaz grupta çeşitli maçlarla sona erdi. Kırmızı grup maçları tamamlanırken, beyaz grupta bir karşılaşma yarın oynanacak.

Beyaz Grup Sonuçları

  • Kepezspor - Altınordu: 0-0
  • GMG Kastamonuspor - Batman Petrolspor: 1-0
  • Sincan Belediyesi Ankaraspor - Altay: 0-1
  • İnegölspor - Sarıyer: 0-0
  • Kırklarelispor - 1461 Trabzon FK: 0-0
  • Anagold 24 Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor: 2-0
  • E Koleji Isparta 32 Spor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 1-1

Kırmızı Grup Sonuçları

  • Diyarbekirspor - Giresunspor: 0-0
  • Belediye Derincespor - Çimentaş Elazığspor: 1-1
  • Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Arnavutköy Belediyesi SK: 0-0
  • Nazillispor - Artı Değer Vanspor FK: 0-3
  • Bucaspor 1928 - Ankara Demirspor: 1-1
  • Karaman FK - Menemen FK: 1-2

Afyonspor ile İskenderunspor arasında oynanacak olan mücadele ile beyaz gruptaki 2. hafta da son bulmuş olacak.

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