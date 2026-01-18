TFF 2. Lig: İnegölspor, Karacabey Belediyespor'u 1-0 yendi

TFF 2. Lig 20. haftasında İnegölspor, Yasin Ozan'ın 84. dakikadaki golüyle Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 19:04
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 19:04
TFF 2. Lig 20. hafta maçında İnegölspor, deplasmanda Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü Yasin Ozan (dk. 84) kaydetti; Karacabey cephesinden Berke Özgün kırmızı kart gördü.

Maç Detayları

Stat: Mustafa Fehmi Gerçeker

Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Esra Arıkboğa, Alişan Küçükkoçak

Kadrolar

Karacabey Belediyespor: Deniz Aydın, Kadir Turhan, Furkan Metin, Abdullah Balıkuv, Abdullah Balıkçı, Mehmet Özdıraz, Berke Özgün, İbrahim Can Köse, Muhammed Enes Yılmaz, Uğur Mustafa Türk (Furkan Yasin Yalçın dk. 77), Fahri Pınar

İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Orhan Aktaş, Enes Yılmaz, Taner Gümüş, Efekan Karayazı (Taha Recep Cebeci dk. 77), Hüseyin Afkan, Emre Keleşoğlu, Yasin Ozan (Hasan Alp Altınoluk dk. 89), Özcan Aydın

Goller ve Kartlar

Gol: Yasin Ozan (dk. 84) (İnegölspor)

Kırmızı kart: Berke Özgün (Karacabey Belediyespor)

Sarı kartlar: Kadir Turhan (Karacabey Belediyespor), Yasin Ozan (İnegölspor)

