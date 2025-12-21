TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor 0-1 Arnavutköy Belediye
Maç Özeti
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Arnavutköy Belediye'ye 0-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golünü Mehmet Efe Şahin (dk. 12) kaydetti.
Detaylar
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Ramazan Doğanay, Şeyhmus Baysal, Mehmet Erdoğan
11'ler ve Değişiklikler
Isbaş Isparta 32 Spor: Onur Can, Yiğithan Güveli, Kamil İçer, Ertuğrul, Ziya, Abdülkerim, Sinan (Kaan dk. 73), Alperen, Hüseyin (Enes dk. 15), Kerem (Resul dk. 46), Caner (Orkun dk. 73)
Arkent Arnavutköy Belediye: Mahmut Eren, Emre Öztürk, Aykut Emre (Semih dk. 90+2), Muhammet Onur, Bora, Can, Mehmet Efe (Ali Efe dk. 62), Furkan, Beraat, Ömer Faruk, İrfan (Ahmet dk. 77)
Gol ve Kartlar
Gol: Mehmet Efe Şahin (dk. 12) (Arnavutköy Belediye)
Sarı kartlar: Onur Başyiğit, Mehmet Efe Şahin (Arnavutköy Belediye), Ertuğrul Kurtuluş, Resul Türkkalesi, Aldülkerim Canlı, Yiğithan (Isparta 32 Spor)
