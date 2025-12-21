DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.776.482,52 -0,01%

TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor 0-1 Arnavutköy Belediye

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Arnavutköy Belediye, Mehmet Efe Şahin'in golüyle Isparta 32 Spor'u 1-0 yendi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 18:57
TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor 0-1 Arnavutköy Belediye

TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor 0-1 Arnavutköy Belediye

Maç Özeti

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Arnavutköy Belediye'ye 0-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golünü Mehmet Efe Şahin (dk. 12) kaydetti.

Detaylar

Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Ramazan Doğanay, Şeyhmus Baysal, Mehmet Erdoğan

11'ler ve Değişiklikler

Isbaş Isparta 32 Spor: Onur Can, Yiğithan Güveli, Kamil İçer, Ertuğrul, Ziya, Abdülkerim, Sinan (Kaan dk. 73), Alperen, Hüseyin (Enes dk. 15), Kerem (Resul dk. 46), Caner (Orkun dk. 73)

Arkent Arnavutköy Belediye: Mahmut Eren, Emre Öztürk, Aykut Emre (Semih dk. 90+2), Muhammet Onur, Bora, Can, Mehmet Efe (Ali Efe dk. 62), Furkan, Beraat, Ömer Faruk, İrfan (Ahmet dk. 77)

Gol ve Kartlar

Gol: Mehmet Efe Şahin (dk. 12) (Arnavutköy Belediye)

Sarı kartlar: Onur Başyiğit, Mehmet Efe Şahin (Arnavutköy Belediye), Ertuğrul Kurtuluş, Resul Türkkalesi, Aldülkerim Canlı, Yiğithan (Isparta 32 Spor)

NESİNE 2. LİG KIRMIZI GRUP’UN 17. HAFTASINDA ISPARTA 32 SPOR, SAHASINDA ARNAVUTKÖY BELEDİYE'YE 1-0...

NESİNE 2. LİG KIRMIZI GRUP’UN 17. HAFTASINDA ISPARTA 32 SPOR, SAHASINDA ARNAVUTKÖY BELEDİYE'YE 1-0 MAĞLUP OLDU.

NESİNE 2. LİG KIRMIZI GRUP’UN 17. HAFTASINDA ISPARTA 32 SPOR, SAHASINDA ARNAVUTKÖY BELEDİYE'YE 1-0...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasyaspor 2-1 Pazarspor | TFF 3. Lig 3. Grup 15. Hafta
2
Güzelbahçe FSK, İmren Alaçatıspor'u 2-0 Mağlup Etti — Süper Amatör Lig
3
Hüseyin Eroğlu: 'Hedefimiz sezon sonunda Süper Lig' — Çorum FK 2-0
4
TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor 0-1 Arnavutköy Belediye
5
TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor 3-1 Beykoz Anadoluspor
6
Furkan Köseoğlu: Manisa Maçını Kazanıp Devreyi Güzel Bitirmek İstiyoruz
7
Erciş Örenespor 2-3 İpekyolu Belediyesi Gençlikspor — Van 1. Amatör Ligi 4. Hafta

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025