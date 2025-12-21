TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor 3-1 Beykoz Anadoluspor
Maç Özeti
Nesine 2. Lig’in 17. haftasında Karacabey Belediyespor, evinde Beykoz Anadoluspor'u 3-1 mağlup etti. Karacabey'in gollerini İbrahim Can Köse (dk. 16) ve Talha Yünkuş (dk. 20, 32) kaydederken, Beykoz'un tek sayısını Enes Durmuş (dk. 83) filelerle buluşturdu.
Stat: Mustafa Fehmi Gerçeker
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Halil Tolgahan Demir, Ahmet Fındık
Kadrolar
Karacabey Belediyespor: Taha Ayan, Abdullah Balıkçı (Azat Çakar dk. 90), Sedat Cengiz (Kayra Palabıyık dk. 90), Muhammed Enes Yılmaz (Ökkeş Karaoğlu dk. 83), Osman Kocaağa, Berke Özgün, Abdullah Balıkuv (Berke Erdemer dk. 83), Nejdet Nezir Bilin, İbrahim Can Köse, Talha Yünkuş, Fahri Pınar
Beykoz Anadoluspor: Kurtuluş Yurt, Seçkin Batuhan Fırıncı, Muhammed Enes Durmuş, Zihni Temelci, Dursun Ali Emirhan Topal (Yunus Emre Mertoğlu dk. 36), Erkan Arda Çağdaş, Turan Tuzlacık, Ozan Papaker, Görkem Yalçıner, Alp Kocaş, Berat Ali Genç
Goller ve Kartlar
Goller: İbrahim Can Köse (dk. 16), Talha Yünkuş (dk. 20 ve 32) — Karacabey Belediyespor; Enes Durmuş (dk. 83) — Beykoz Anadoluspor.
Sarı kartlar: Berke Erdemer (Karacabey Belediyespor), Yunus Emre Mertoğlu, Enes Durmuş, Turan Tuzlacık (Beykoz Anadoluspor)
