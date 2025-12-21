DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.776.482,52 -0,01%

TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor 3-1 Beykoz Anadoluspor

Nesine 2. Lig 17. haftasında Karacabey Belediyespor, evinde Beykoz Anadoluspor'u 3-1 mağlup etti; Talha Yünkuş iki gol attı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 18:55
TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor 3-1 Beykoz Anadoluspor

TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor 3-1 Beykoz Anadoluspor

Maç Özeti

Nesine 2. Lig’in 17. haftasında Karacabey Belediyespor, evinde Beykoz Anadoluspor'u 3-1 mağlup etti. Karacabey'in gollerini İbrahim Can Köse (dk. 16) ve Talha Yünkuş (dk. 20, 32) kaydederken, Beykoz'un tek sayısını Enes Durmuş (dk. 83) filelerle buluşturdu.

Stat: Mustafa Fehmi Gerçeker
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Halil Tolgahan Demir, Ahmet Fındık

Kadrolar

Karacabey Belediyespor: Taha Ayan, Abdullah Balıkçı (Azat Çakar dk. 90), Sedat Cengiz (Kayra Palabıyık dk. 90), Muhammed Enes Yılmaz (Ökkeş Karaoğlu dk. 83), Osman Kocaağa, Berke Özgün, Abdullah Balıkuv (Berke Erdemer dk. 83), Nejdet Nezir Bilin, İbrahim Can Köse, Talha Yünkuş, Fahri Pınar

Beykoz Anadoluspor: Kurtuluş Yurt, Seçkin Batuhan Fırıncı, Muhammed Enes Durmuş, Zihni Temelci, Dursun Ali Emirhan Topal (Yunus Emre Mertoğlu dk. 36), Erkan Arda Çağdaş, Turan Tuzlacık, Ozan Papaker, Görkem Yalçıner, Alp Kocaş, Berat Ali Genç

Goller ve Kartlar

Goller: İbrahim Can Köse (dk. 16), Talha Yünkuş (dk. 20 ve 32) — Karacabey Belediyespor; Enes Durmuş (dk. 83) — Beykoz Anadoluspor.

Sarı kartlar: Berke Erdemer (Karacabey Belediyespor), Yunus Emre Mertoğlu, Enes Durmuş, Turan Tuzlacık (Beykoz Anadoluspor)

NESİNE 2. LİG'İN 17. HAFTASINDA KARACABEY BELEDİYESPOR EVİNDE KONUK ETTİĞİ BEYKOZ ANADOLUSPOR’U...

NESİNE 2. LİG'İN 17. HAFTASINDA KARACABEY BELEDİYESPOR EVİNDE KONUK ETTİĞİ BEYKOZ ANADOLUSPOR’U 3-1 MAĞLUP ETTİ.

NESİNE 2. LİG'İN 17. HAFTASINDA KARACABEY BELEDİYESPOR EVİNDE KONUK ETTİĞİ BEYKOZ ANADOLUSPOR’U...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasyaspor 2-1 Pazarspor | TFF 3. Lig 3. Grup 15. Hafta
2
Güzelbahçe FSK, İmren Alaçatıspor'u 2-0 Mağlup Etti — Süper Amatör Lig
3
Hüseyin Eroğlu: 'Hedefimiz sezon sonunda Süper Lig' — Çorum FK 2-0
4
TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor 0-1 Arnavutköy Belediye
5
TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor 3-1 Beykoz Anadoluspor
6
Furkan Köseoğlu: Manisa Maçını Kazanıp Devreyi Güzel Bitirmek İstiyoruz
7
Erciş Örenespor 2-3 İpekyolu Belediyesi Gençlikspor — Van 1. Amatör Ligi 4. Hafta

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025