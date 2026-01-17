TFF 3. Lig: Giresunspor 1-1 Çayelispor — Arda Kılıç, Seçkin Fırıncı ile berabere

TFF 3. Lig 3. Grup 17. haftasında Giresunspor, Çayelispor ile Çotanak'ta 1-1 berabere kaldı. Goller Arda Kılıç ve Seçkin Fırıncı'dan geldi; iki kırmızı kart çıktı.