TFF 3. Lig: Giresunspor 1-1 Çayelispor — Arda Kılıç, Seçkin Fırıncı ile berabere

TFF 3. Lig: Giresunspor 1-1 Çayelispor
TFF 3. Lig 3. Grup 17. hafta maçında Giresunspor, konuk ettiği Çayelispor ile eşitliği bozamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Maç Bilgileri
Stat: Çotanak
Hakemler: Semih Kurt, Melih Tan, Hasan Genç, Berkay Gümüşsoy
Goller ve Kartlar
Goller: Arda Kılıç (dk. 18) (Giresunspor), Seçkin Fırıncı (dk. 90+2) (Çayelispor)
Kırmızı kartlar: Arda Kılıç (dk. 46) (Giresunspor), Fatih Ergen (dk. 46) (Çayelispor)
Sarı kartlar: Muhammet Bedirhan Yanık, Şahin Dik, Mustafa Kuzey Kaşık, Yiğit Karataş (Giresunspor); Oğuzhan Efe Yılmaz, Ali Osman Karnapoğlu (Çayelispor)
Kadrolar
Giresunspor: Göktan, Furkan Arda (Emirhan dk. 46), Şahin, Şenel Hami, Muhammet Bedirhan (Yiğit dk. 74), Talha, Arda Cebeci, Arda Kılıç, Muhammet (Alperen dk. 62), Mustafa Kuzey (Arda Efe dk. 89), Orçun Kaan
Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu
Çayelispor: Burak, Oğuzhan Efe, Musa Eren (Ömer Talha dk. 63), Fatih, Serdar, Berat Onur, Halit Emre, Seçkin Batuhan, Doğukan (Ethem dk. 84), Ali Osman, Taha (Ali Kemal dk. 63)
Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca
