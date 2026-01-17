TFF 3. Lig: Giresunspor 1-1 Çayelispor — Arda Kılıç, Seçkin Fırıncı ile berabere

TFF 3. Lig 3. Grup 17. haftasında Giresunspor, Çayelispor ile Çotanak'ta 1-1 berabere kaldı. Goller Arda Kılıç ve Seçkin Fırıncı'dan geldi; iki kırmızı kart çıktı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 19:26
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 19:26
TFF 3. Lig 3. Grup 17. hafta maçında Giresunspor, konuk ettiği Çayelispor ile eşitliği bozamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Maç Bilgileri

Stat: Çotanak

Hakemler: Semih Kurt, Melih Tan, Hasan Genç, Berkay Gümüşsoy

Goller ve Kartlar

Goller: Arda Kılıç (dk. 18) (Giresunspor), Seçkin Fırıncı (dk. 90+2) (Çayelispor)

Kırmızı kartlar: Arda Kılıç (dk. 46) (Giresunspor), Fatih Ergen (dk. 46) (Çayelispor)

Sarı kartlar: Muhammet Bedirhan Yanık, Şahin Dik, Mustafa Kuzey Kaşık, Yiğit Karataş (Giresunspor); Oğuzhan Efe Yılmaz, Ali Osman Karnapoğlu (Çayelispor)

Kadrolar

Giresunspor: Göktan, Furkan Arda (Emirhan dk. 46), Şahin, Şenel Hami, Muhammet Bedirhan (Yiğit dk. 74), Talha, Arda Cebeci, Arda Kılıç, Muhammet (Alperen dk. 62), Mustafa Kuzey (Arda Efe dk. 89), Orçun Kaan
Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu

Çayelispor: Burak, Oğuzhan Efe, Musa Eren (Ömer Talha dk. 63), Fatih, Serdar, Berat Onur, Halit Emre, Seçkin Batuhan, Doğukan (Ethem dk. 84), Ali Osman, Taha (Ali Kemal dk. 63)
Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca

