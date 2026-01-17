Fenerbahçe Alanya'da: Taraftarlar Havalimanında Karşıladı

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı için Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na indi; taraftarların tezahüratları arasında teknik heyet ve futbolcular ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 20:36
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 20:45
Fenerbahçe Alanya'da: Taraftarlar Havalimanında Karşıladı

Fenerbahçe Alanya'da: Taraftarlar Havalimanında Karşıladı

Havalimanında coşkulu karşılama

Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Alanya'ya gelerek taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Fenerbahçe kafilesi, bugün saat 19.00 sıralarında Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na indi. Taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrılan kafilede teknik heyet ve futbolcular dikkat çekti.

Bazı futbolcular taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarı-lacivertli ekip, daha sonra takım otobüsüyle Alanya'da konaklayacağı otele geçti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

SÜPER LİG’DE AYTEMİZ ALANYASPOR İLE DEPLASMANDA KARŞILAŞACAK FENERBAHÇE KAFİLESİNİ TAŞIYAN UÇAK...

SÜPER LİG’DE AYTEMİZ ALANYASPOR İLE DEPLASMANDA KARŞILAŞACAK FENERBAHÇE KAFİLESİNİ TAŞIYAN UÇAK, BUGÜN SAAT 19.00 SIRALARINDA GAZİPAŞA-ALANYA HAVALİMANI’NA İNDİ. SARI-LACİVERTLİ KAFİLE, HAVALİMANINDA TARAFTAR GRUBU TARAFINDAN KARŞILANDI.

SÜPER LİG’DE AYTEMİZ ALANYASPOR İLE DEPLASMANDA KARŞILAŞACAK FENERBAHÇE KAFİLESİNİ TAŞIYAN UÇAK...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanyaspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
2
Hull City, Southampton'ı Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti
3
Galatasaray 1-1 Gaziantep FK: Ligde 4. beraberlik
4
Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK'ye Karşı 7. Golünü Attı
5
Galatasaray 1-1 Gaziantep FK | Trendyol Süper Lig 18. Hafta
6
Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü oldu
7
Trendyol Süper Lig: Galatasaray 0-0 Gaziantep FK (İlk Yarı)

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları