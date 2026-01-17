Fenerbahçe Alanya'da: Taraftarlar Havalimanında Karşıladı
Havalimanında coşkulu karşılama
Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Alanya'ya gelerek taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.
Fenerbahçe kafilesi, bugün saat 19.00 sıralarında Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na indi. Taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrılan kafilede teknik heyet ve futbolcular dikkat çekti.
Bazı futbolcular taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarı-lacivertli ekip, daha sonra takım otobüsüyle Alanya'da konaklayacağı otele geçti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
