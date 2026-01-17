Trabzonspor, Kocaelispor Maçı İçin 21 Kişilik Kadroyla Kocaeli'ye Gitti

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Kocaelispor karşılaşması için Trabzonspor, 21 kişilik oyuncu kadrosuyla Kocaeli'ye hareket etti.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan son antrenmanın ardından saat 16.00 sıralarında Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla yola çıktı.

Kadro ve eksikler

Kafilede tedavileri tamamlanan Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç ve Oleksandr Zubkov yer aldı. Tedavileri devam eden Stefan Savic ile bugün takımla çalışmasına rağmen transferi gündemde olan Danylo Sikan kafileye dahil edilmedi. Afrika Uluslar Kupası'nda 3.'lük maçında Mısır ile karşılaşacak Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Paul Onuachu da kadroda yer almadı.

Kamp kadrosu

Trabzonspor'un Kocaelispor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe ve Onuralp Çakıroğlu.

