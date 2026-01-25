TFF 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor 0-1 12 Bingöl Spor

TFF 3. Lig 2. Grup 18. haftasında Malatya Yeşilyurtspor, Yeni Malatya'da 12 Bingöl Spor'a 0-1 mağlup oldu; Buğrahan Karslı gol, Halil İbrahim Sevinç kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:32
TFF 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor 0-1 12 Bingöl Spor

TFF 3. Lig 2. Grup: Malatya Yeşilyurtspor 0-1 12 Bingöl Spor

TFF 3. Lig 2. Grup 18. haftasında Malatya Yeşilyurtspor, sahasında karşılaştığı 12 Bingöl Spor'a 0-1 mağlup oldu.

Maç Detayları

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cantürk Kılıç, İsmail Ertunç, Giray Kara

Gol: Buğrahan Karslı (dk. 19) (12 Bingöl Spor)

Kırmızı Kart: Halil İbrahim Sevinç (dk. 69) (12 Bingöl Spor)

Kadro ve Değişiklikler

Malatya Yeşilyurtspor: İsmail. Cengiz, Cengiz, Yusuf Yalçın Arslan, Ömer Uzun, Eren Şimşek, Cemal Kaya (Umut Tanış dk. 8, Osman Tukul dk. 46), Tayyip Kanarya, Yasin Yıldız (Emre Furtuna dk. 83), İsmail Zobu (Ümitcan Ekşi dk. 77), İslam Çerioğlu, Fatih Kıran, Mehmet Güneş (Tahsin Yılmaz dk. 83)

12 Bingöl Spor: Muhammet Can Tuncer (Oğuzhan Çelik dk. 46), Mustafa Emir Akyıldız, Buğrahan Karslı, Halil İbrahim Sevinç, Muhammed Raşit Şahingöz, Osman Şahin (Yusuf Saydam dk. 72), Berk Ali Nizam (Burak Taşdemir dk. 85), Hüseyincan Kırıkçı, Eren Emre Aydın (Muhammed Altunbay dk. 66), Melih Alcu, Mehmet Fuat Gölbaşı (Emirhan Zaman dk. 72)

Kartlar

Sarı kartlar: İsmail Zobu, Yusuf Yalçın Arslan (Malatya Yeşilyurtspor); Buğrahan Karslı, Eren Emre Aydın, Berk Ali Nizam, Emirhan Zaman, Oğuzhan Çelik, Burak Taşdemir (12 Bingöl Spor)

TFF 3. LİG 2. GRUP 18. HAFTASINDA MALATYA YEŞİLYURTSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI 12 BİNGÖL SPOR’A...

TFF 3. LİG 2. GRUP 18. HAFTASINDA MALATYA YEŞİLYURTSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI 12 BİNGÖL SPOR’A 1-0 MAĞLUP OLDU.

TFF 3. LİG 2. GRUP 18. HAFTASINDA MALATYA YEŞİLYURTSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI 12 BİNGÖL SPOR’A...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0-0 Corendon Alanyaspor — İlk Yarıda 2 Kırmızı Kart
2
Anıl Demirci: 'İçimizi acıtan puan kaybı' — Gaziantep FK 1-1 Konyaspor
3
Akhisarlı Bisikletçiler Konya Velodromu’nda: Pist Bisikleti SEM U13 Başarısı
4
Nazillispor 0-8 Eskişehirspor: Pamukören'de Ağır Yenilgi
5
Cumayeri Belediye Spor 6 Madalya İle Döndü — Şehit Ali Gaffar Okkan Turnuvası
6
Arda Ünyay: Galatasaray için her şeyi yapmaya hazırım
7
Çağdaş Atan: "70 dakikada çok iyi oynadık" — Konyaspor 1-1 Gaziantep

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları