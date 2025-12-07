TFF 3. Lig: Tokat Belediyespor, Giresunspor'u 2-0 Deplasmanda Yendi

TFF 3. Lig 3. Grup 12. haftasında Tokat Belediyespor, Çotanak'ta Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 17:08
Tokat Belediyespor, Çotanak'ta Giresunspor'u 2-0 yendi

TFF 3. Lig 3. Grup | 12. hafta

Sonuç: Giresunspor 0 - Tokat Belediyespor 2

Çotanak Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Tokat Belediyespor, ilk yarının son bölümünde ve ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Hakemler: Serkan Pınar, Gökhan Yüksel, Yaşar Can Daşdelen

Goller: İbrahim Alan (dk. 45+3), Alperen Dikmen (dk. 69) (Tokat Belediyespor)

Giresunspor: Göktan, Emirhan (Furkan Arda dk. 61), Şahin, Arda, Ahmet, Orçun Kaan (Muhammet Bedirhan dk. 86), Ahmet Lütfi, Şenel Hami, Ali Emirhan, Muhammet, Emre (Ege dk. 46)

Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu

Tokat Belediyespor: Gökhan, Ali Can, Emrullah, Serkan, Abdulkadir (Efe dk. 46), Gürkan (Mustafa dk. 87), Kadir Can, Eren (Alperen dk. 46), Murat, İlbey İnanç (Ali dk. 78), İbrahim

Teknik Direktör: Mehmet Menderes

Sarı kartlar: Serkan Gürses, Emrullah Ertuş, Abdulkadir Aydın, Gürkan Varlık, İbrahim Alan (Tokat Belediyespor); Şahin Dik, Ali Emirhan Akçay, Orçun Kaan Biçer, Ahmet Küçükaydın (Giresunspor)

