TFF 3. Lig: Tokat Belediyespor, Giresunspor'u 2-0 Deplasmanda Yendi

Tokat Belediyespor, Çotanak'ta Giresunspor'u 2-0 yendi
TFF 3. Lig 3. Grup | 12. hafta
Sonuç: Giresunspor 0 - Tokat Belediyespor 2
Çotanak Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Tokat Belediyespor, ilk yarının son bölümünde ve ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Hakemler: Serkan Pınar, Gökhan Yüksel, Yaşar Can Daşdelen
Goller: İbrahim Alan (dk. 45+3), Alperen Dikmen (dk. 69) (Tokat Belediyespor)
Giresunspor: Göktan, Emirhan (Furkan Arda dk. 61), Şahin, Arda, Ahmet, Orçun Kaan (Muhammet Bedirhan dk. 86), Ahmet Lütfi, Şenel Hami, Ali Emirhan, Muhammet, Emre (Ege dk. 46)
Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu
Tokat Belediyespor: Gökhan, Ali Can, Emrullah, Serkan, Abdulkadir (Efe dk. 46), Gürkan (Mustafa dk. 87), Kadir Can, Eren (Alperen dk. 46), Murat, İlbey İnanç (Ali dk. 78), İbrahim
Teknik Direktör: Mehmet Menderes
Sarı kartlar: Serkan Gürses, Emrullah Ertuş, Abdulkadir Aydın, Gürkan Varlık, İbrahim Alan (Tokat Belediyespor); Şahin Dik, Ali Emirhan Akçay, Orçun Kaan Biçer, Ahmet Küçükaydın (Giresunspor)
TFF 3. LİG 3. GRUP 12. HAFTASINDA GİRESUNSPOR, KONUK ETTİĞİ TOKAT BELEDİYESPOR'A 2-0'LIK SKORLA MAĞLUP OLDU.