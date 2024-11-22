TFF Başkan Vekili Kazancı ve Montella'dan Macaristan Kurası Değerlendirmesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hedeflerinin Macaristan'ı mağlup ederek A Ligi'ne çıkmak olduğunu belirtti.

Kazancı: "A Ligi'ne Ulaşacağımıza İnanıyoruz"

Ceyhun Kazancı, Vincenzo Montella ve Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi ile birlikte, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekiminin ardından yaptıkları değerlendirmeleri TFF'nin internet sitesinde paylaştı. Kazancı, muhtemel rakiplerin denk güçte olduğuna dikkat çekerek, "Hangi rakibi çektiğimizin çok önemi olmayacaktı. Macaristan, grubunda iç sahada Almanya ile Hollanda'dan puan aldı ve tek galibiyetini Bosna-Hersek'e karşı elde etti. İki İtalyan teknik adamın birbirine rakip olacağı ilginç bir karşılaşma olacak. Yakın zamanda Macaristan ile özel bir müsabaka oynamıştık fakat resmi maçların havası daima farklıdır. Biz de böyle hedef maçlarda oyuncularımıza bir kat daha güveniyoruz. A Ligi'ne ulaşacağımız konusunda inançlıyız." ifadelerini kullandı.

Montella: "Tecrübeli ve İyi Bir Takımla Eşleştik"

Vincenzo Montella ise, bu seviyedeki tüm takımların güçlü olduğunu vurgulayarak, "Bizim A Ligi'ne çıkma hedefimiz doğrultusunda rakip fark etmeyecekti. Sıkı şekilde rekabet edebileceğimiz bir rakip. Bu yıl Mart ayında Macaristan ile özel maçta karşılaşmıştık. Biz onları, onlar da bizi tanıyor. Macaristan'da çok uzun süredir aynı İtalyan teknik adam görev yapıyor. Tecrübeli ve iyi bir takımla eşleştiğimizi söyleyebiliriz. Oyuncularımızın yeteneklerinin farkındayız. İki maçlık seride doğru bir konsantrasyonla oynayarak A Ligi'ne giden takım olmak istiyoruz." diye konuştu.

Rossi: "Sıcak Bir Atmosferde Oynayacağız"

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, şanslı bir kura çekmediklerini belirterek, "Türkiye, benim kurada kaçınmak istediğim tek ülkeydi çünkü takımın gücünü ve sahip olduğu birçok değerli futbolcuyu biliyorum. Ayrıca Türkiye'de deplasman maçı oynamanın ne denli güç olduğunu da biliyorum. Deplasmanda oynayacağımız maç, çok sıcak bir atmosferde geçecek." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.