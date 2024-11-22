TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile Görüştü

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı Ankara'da ziyaret etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, gerçekleştiren bu önemli görüşmede, federasyon ve İçişleri Bakanlığı arasındaki potansiyel işbirlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin Ardından Teşekkür ve Hediye

Ziyaret sona erdiğinde, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti. Ayrıca, bakanın isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye ederek, futbol camiasındaki dayanışmanın önemini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.