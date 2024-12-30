TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı: Yeni Hedefler ve Umutlar

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni yıl mesajında Türk futbolunun istikbali için umut verici hedeflere dikkat çekti.

Hacıosmanoğlu, TFF'nin internet sitesinde yayınladığı mesajında, Türk futbolunun marka değerini artırmak ve uluslararası alanda başarı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Mesajında şu ifadeleri kullandı: "Her formaya ve renge eşit mesafede kalma şiarıyla çıktığımız yolculuğumuzda bize destek olan güzide kulüplere, yapıcı eleştirilerde bulunan futbol sevdalılarına ve futbolun asıl sahibi taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz."

2023 yılında A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek ülkemizi gururlandırdığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Bu başarıda emeği geçen milli takımımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme şansını son anda kaçırdık, ama yeni yılda Macaristan'ı geçerek ilk kez A Ligi'nde yer almayı hedefliyoruz." dedi.

2025 yılındaki Dünya Kupası yolculuğu için de umutlu olduğunu ifade eden Hacıosmanoğlu, "A Milli Futbol Takımı'nın elemeleri geçerek uzun süredir beklenen Dünya Kupası özlemini sona erdireceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kadın futboluna da değinen Hacıosmanoğlu, kadın milli takımının da UEFA Uluslar Ligi'nde önemli sınavlar vereceğini belirterek onlara başarılar diledi. Bunun yanı sıra, kulüplerin yeni yılda Avrupa kupalarındaki başarılarının ülkenin UEFA sıralamasını yukarı taşıyacağını vurguladı.

Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun gelişimi için tüm enerjilerini harcayacaklarını belirterek, "Hakemlik konusunda yeni bir sistemin ilk adımlarını attık. Kulüplerin hakem atamalarında daha aktif rol almasını hedefliyoruz. Türk gençliğinin potansiyelini değerlendirerek futbolumuzu dünya ligleri içine dahil etmeliyiz." dedi.

Türkiye'nin sahip olduğu liderlik konumuna dikkat çeken Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen liglerinden biri yapma misyonu taşıdıklarını ifade etti. Sonuç olarak, 2024'ü geride bırakırken önümüzde yeni bir yıl, yeni umutlar ve hedefler olduğunun altını çizen Hacıosmanoğlu, 2025 yılının sağlıklı, huzurlu ve mutlu geçmesini diledi ve herkesin yeni yılını kutladı.