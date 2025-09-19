TFF Başkanı Hacıosmanoğlu TEKNOFEST 2025'te Bayraktar ile buluştu

Yayın Tarihi: 19.09.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 23:04
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu TEKNOFEST 2025'te Bayraktar ile buluştu

Görüşme, hediyeleşme ve TFF stand ziyareti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TEKNOFEST 2025 etkinliğini ziyaret etti. TFF'nin internet sitesindeki açıklamaya göre başkan, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası İbrahim Hacıosmanoğlu, Selçuk Bayraktar'a isminin yazılı olduğu milli takım forması ile milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun formasını hediye etti. Karşılığında Bayraktar, başkana Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın maketini takdim etti.

Hacıosmanoğlu, ayrıca TFF'nin "100 yıllık forma, asırlara sığmayan gurur" temalı standını gezdi. Diğer stantları da inceleyen başkan, yetkililerden bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. TEKNOFEST İstanbul'da "akıllı tarım" teknolojileriyle öne çıkan Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME), üçüncü gününde de üst düzey ziyaretçileri ağırladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da (solda) alanı ziyaret etti.

