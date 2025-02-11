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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ile Önemli Buluşma Gerçekleştirdi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ile UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılışını planlamak üzere İsviçre'de bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 20:17
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ile Önemli Buluşma Gerçekleştirdi

TFF ve UEFA Yöneticileri İsviçre'de Bir Araya Geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Alexsander Ceferin ile İsviçre'de bir araya geldi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, buluşma, UEFA'nın Nyon kentindeki merkez binasında gerçekleştirildi.

Toplantıya TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, UEFA Üye Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da katıldı.

Önemli Kararlar Alındı

Görüşmede, nisan ayı içerisinde UEFA Başkanı Ceferin'in katılımıyla UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılışı için planlama yapıldığı belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin İtalya ile ortaklık çerçevesinde ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) hakkında ve Türkiye'de düzenlenecek olan 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ile 2027 UEFA Konferans Ligi Finali hazırlıklarının durumu değerlendirildi.

TFF ve UEFA'nın iş birliği doğrultusunda Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan yeni projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

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